صعود الفريق الأزرق إلى دور الـ16 لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية

كتب: منتصر النجار

شهدت المباراة الأولى لبطل دورى مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، فوز مركز شباب كفر الشيخ على فريق مركز شباب دشنا ” قنا ” برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركز شباب المنيا، في إطار منافسات دور ال32 لدورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة أوضح محروس بهذه النتيجة يصعد فريق مركز شباب كفر الشيخ لدور الـ16 بدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، موضحاً نص لائحة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية على مشاركة أصحاب المركز الأول من كل محافظات مصر الـ27 ، مع اختيار 5 فرق من الـ27 فريقا أصحاب المركز الثاني على مستوى المحافظات ليكتمل عقد دور ال32 .