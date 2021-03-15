فتح باب التسجيل لخطوط المحمول المجانية لمستفيدي تكافل وكرامة بمركز مطوبس

كتب منتصر النجار

قال المستشار جمال فهمى عيد رئيس مركز ومدينة مطوبس بأنه تم فتح باب التسجيل لخطوط المحمول المجانية لمستفيدي “تكافل وكرامة” برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحاسب سهير فتوح مدير إدارة الشئون الاجتماعية بمطوبس بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات «WE »، لتقديم خدمات اتصالات خطوط المحمول المجانية لمستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد الأكثر فقراً واحتياجاً، لتعزيز مبدأ الثقة بين الحكومة والمواطن من خلال التلقى والرد المباشر على ما يرد من استفسارات، والمعالجة الفورية لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، وتسهيل عمليات تنسيق إجراءات التتبع أو التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية بما يعود بالنفع علي المواطنين

وأضاف المستشار جمال فهمى عيد رئيس المركز والمدينة أن خطوط المحمول المشار إليها مجانية بالكامل وبدون أي تكلفة أو أي مصاريف إدارية أو ضريبة علي هذه الخطوط أو مقابل استخراج بدل تالف أو فاقد منها فى أي وقت لاحق، ويتم تقديم خدمات الاتصالات التالية مجانا على هذه الخطوط وبشكل متجدد شهرياً، مؤكدا على أنه لا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسئول قانونا عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها المتنازله له أو حائز الخط، وفي حالة فقدان شريحة الخط أو سرقتها أو تلفها، يقوم صاحب الخط بالإبلاغ الفوري عن الواقعة والتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات لتقديم إثبات هويته وطلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد،وتفعيله مجاناً بالكامل