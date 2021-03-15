فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالى لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية فى مصر وتشجيع ثقافة استخدام التمويل متناهى الصغر وتحفيز الشباب من الجنسين على تبنى فكرة العمل الحر البريد المصرى يطلق خدمات صرف التمويل متناهى الصغر بالتعاون مع شركة “تمويلي” وذلك بالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة التى يمتلكها البريد المصرى والمتمثلة فى البنية التحتية والانتشار الجغرافى الواسع لمكاتب البريد.

د. شريف فاروق: نسعى لبناء منصة خدمات موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالي

أعلن د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الاتفاق الذى تم مع شركة “تمويلي” له أهمية خاصة تتمثل فى مساهمة البريد المصرى فى الوصول بخدمات التمويل متناهى الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء فى شتى المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات والاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب البريد المصرى والتى يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهى الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.

وأكد د. شريف فاروق، أن الاتفاق يأتى فى إطار استراتيجية البريد المصرى الرامية لبناء منصة موثوقة لتقديم خدمات الشمول المالى بمستوى عالى من الجودة وبأسعار فى متناول الجميع بهدف دعم سياسة الدولة فى تحقيق الشمول المالى وتيسير حصول المواطنين على خدمات التمويل متناهى الصغر وتحصيل الأقساط، بكل سهول بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المالية الأخرى التى تعزز من قدرة الشباب من صغار المنتجين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر فى إدارة مشروعاتهم. كما يقدم البريد المصرى خدمات الشحن البريدى الدولى والمحلى للراغبين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عبر مكاتب البريد لرفع قدراتهم للوصول إلى السوق المحلى والأسواق العالمية.

وأوضح د. شريف فاروق أن تقديم خدمات تسجيل طلب الحصول على التمويل سيتم بمستندات أو بدون مستندات إلى عملاء شركة تمويلى من خلال مكاتب البريد فى محافظات أسيوط، أسوان، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الغربية البحيرة، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، بنى سويف، القليوبية، المنيا، الأقصر مع إتاحة خدمات الاستعلام عن حالة التمويل قبل الصرف وصرف قيمة التمويل وسداد الأقساط الشهرية فى كافة مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية.

عمرو أبو العزم: البروتوكول يعزز خطة انتشار خدمات تمويلى وسرعة وصولها للعملاء

ومن جانبه قال عمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تمويلى أن هذه الخطوة تساهم فى تلبية تطلعات الشركة وخطة تحديث أدوات العمل فى سوق التمويل متناهى الصغر حيث ستساهم الهيئة القومية للبريد فى انتشار خدمات شركة تمويلى على مستوى الجمهورية من خلال شبكة فروع مكاتب البريد. كما أنها تدعم خطة التوسع لدى الشركة والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء، وفى الوقت نفسه تخدم استراتيجية الدولة فى الشمول المالى ودمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الاقتصاد الرسمى.

وأشار أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تمويلي، إلى أن الاتفاقية مع الهيئة القومية للبريد ستتيح تقديم خدمات التمويل وتحصيل الأقساط من خلال مكاتب البريد فى مختلف محافظات الجمهورية. كما تتيح للشركة الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية للهيئة القومية للبريد فى تقديم مختلف الخدمات المالية لعملائها مثل التقديم للحصول على تمويل وصرف التمويلات وتحصيل الأقساط بما يتيح انتشاراً جغرافياً كبيراً ويضمن سرعة وصول خدمات الشركة للعملاء فى وقت قياسى. واشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البريد المصرى وشركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر ترتكز على رؤية مشتركة بين الجانبين تتمثل فى تعزيز الشمول المالى من خلال توفير أسهل الحلول المالية التى تتسم بأعلى معايير الشفافية وتتميز بأحدث الوسائل التكنولوجية وقد أثمرت تلك الشراكة عن إتاحة الفرصة لشركة تمويلى لتسهيل حصول العملاء على الحلول التمويلية المقدمة وسداد الأقساط من خلال شبكة مكاتب البريد المصرى المنتشرة فى شتى أنحاء الجمهورية.

أحمد خورشيد: الاعتماد على البنية التكنولوجية لهيئة البريد يدعم الأهداف الاستراتيجية لشركة تمويلي

شركة تمويلى هى مؤسسة مالية غير مصرفية تأسست عام 2018 وترتكز أعمالها فى تمويل مشروعات صغيرة جدا ومتناهية الصغر، وكذلك تمكين صغار رواد الأعمال والنساء وأصحاب الحرف. كما تضع الشركة ضمن أولوياتها أهمية تمويل وخدمة ثلاث قطاعات رئيسية هم القطاع التجارى والصناعى والخدمى وتتوسع بمحفظة حلولها المالية لتخدم أكثر من 75 ألف عميل من خلال 72 فرع فى 15 محافظة بوجه قبلى ووجه بحري، بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 2.9 مليار جنيه ومحفظة ائتمانية تعدت المليار جنيه مصري.