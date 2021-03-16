“هو الأمل” لـ”غادة إبراهيم”
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هو الأمل
غادة إبراهيم / لبنان
أيها الحزن الموغل
في عمر ربانا
لن ننحني لعبث
عصفك المجنون
يغتال صبانا .
سنلهب سرج الآمال
في مدن طافت بها
أحلامنا على هوانا …
سنشعل الخطو
في مدى منانا
نعاند جموح
وخز الشوك
يقتات خٌطانا …
سنرسم ثوانينا
كما نشاء
زخات ضوء …
نسترق القبل
من خدّ سمانا …
مدانا البحر
وما يختزن
وأسرار البحر
يعلنها صدانا
هو الأمل العنيد ،
المشبوب فينا .
ما أحيلاه …
بجناحيه نشق
دروب الغيم
نشدو نشيد النخيل
تشيّد فوق القباب
أبراج علانا ..
غادة إبراهيم / لبنان