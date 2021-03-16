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أبداعات

“هو الأمل” لـ”غادة إبراهيم”

يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com

كتب جريدة الأهالي
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هو الأمل

غادة إبراهيم / لبنان

 

أيها الحزن الموغل

في عمر ربانا

لن ننحني لعبث

عصفك المجنون

يغتال صبانا .

سنلهب سرج الآمال

في مدن طافت بها

أحلامنا على هوانا

سنشعل الخطو

في مدى منانا

نعاند جموح

وخز الشوك

يقتات خٌطانا

سنرسم ثوانينا

كما نشاء

زخات ضوء

نسترق القبل

من خدّ سمانا

مدانا البحر

وما يختزن

وأسرار البحر

يعلنها صدانا

هو الأمل العنيد  ،

المشبوب فينا . 

ما أحيلاه

بجناحيه نشق

دروب الغيم

نشدو نشيد النخيل

تشيّد فوق القباب

أبراج علانا ..

غادة إبراهيم / لبنان

جريدة الأهالي
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