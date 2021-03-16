“هو الأمل” لـ”غادة إبراهيم”

“الانتخابات” تجتمع بممثلي الفصائل في غزة وتطلعهم على شروط الترشح

عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء، لقاءً مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، وأطلعتهم على إجراءات ترشح القوائم…