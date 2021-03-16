“الانتخابات” تجتمع بممثلي الفصائل في غزة وتطلعهم على شروط الترشح

عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء، لقاءً مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، وأطلعتهم على إجراءات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية المقبلة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن ممثلي 14 فصيلا سياسيا شاركوا في اللقاء الذي عقد في المكتب الإقليمي للجنة في مدينة غزة، وجرى خلاله بحث وتوضيح شروط ونماذج الترشح لعضوية المجلس التشريعي والمرفقات اللازمة، إضافة إلى الإجابة على استفسارات الفصائل بخصوص هذه المرحلة الهامة من العملية الانتخابية.

ولفتت لجنة الانتخابات إلى أن باب الترشح للانتخابات التشريعية سيُفتح لمدة 12 يوما خلال الفترة من 20 وحتى 31 مارس الجاري.