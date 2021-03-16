تكثيف الرقابة علي الأسواق بمراكز ومدن محافظة الشيخ

كتب منتصر النجار

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وكذا التأكيد علي الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبناءاً علي توجيهات محافظ كفر الشيخ، أشرَف المستشار جمال فهمى عيد رئيس مركز ومدينة مطوبس ، علي أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش علي المحلات التجارية، والمخابز، وذلك لضبط الأسعار، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية، وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية لجميع أصحاب المخابز والمحلات والعاملين بها، فضلاً عن مراجعة كافة الشهادات الصحية وتراخيص النشاط والنظافة، بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطرى

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين