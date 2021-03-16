محافظ كفر الشيخ يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمعاهد الأزهرية مترامية الأطراف.

كتب منتصر النجار

شهدت المعاهد الأزهرية بقرى سيدي سالم ومطوبس وكفر الشيخ جولات متعددة للدكتور عبد الناصر شهاوي ، وكيل وزارة الأزهر بكفر الشيخ ،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمعاهد والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إنه وجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، حفاظاً على صحة الطلاب والطلاب والعاملين بالمعاهد الأزهرية، وأنه وجه رؤساء المدن ونوابهم بمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بها بالتعاون مع رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الأزهرية ، ومديري الإدارات ،ومشايخ المعاهد

وأضاف الشيخ عبد الناصر شهاوي ، رئيس الإدارة لمركزية للمنطقة الأزهرية ،أنه وجه بالاهتمام بزيارة المعاهد البعيدة وبالقرى المترامية الأطراف لمتابعتها، مشيراً إلى أن خطة موجهي العموم ومديري المراحل ستكون موجهة مباشرة لتتضمن المعاهد التي تقع بعيداً بالقرى والأرياف، حيث لم تعد مقتصرة فقط على مقر الإدارات التعليمية والمعاهد التي تقع بنطاقها، مطالباً بالعمل علي حل أي عقبة تواجههم بالمعاهد على الفور خلال تواجدهم بها، وإن لم يستطع أحدهم القيام بحلها عليه توجيه مذكرة للمنطقة تتضمن الواقعة لبحثها وطرح حلول لها لإزالتها، مؤكداً لهم بأنهم أعين رئيس المنطقة و وممثلين عنه ويعدوا بمثابة مكانته أينما تواجدوا خلال متابعتهم للمعاهد

وأكد شهاوي ، أنه ناقش الأمور المتعلقة بترميم، وإحلال وتجديد المعاهد، للعمل على استعادة فتح بعض المعاهد التي أغلقت مؤخراً بشأن هذا الصدد، ووجه رئيس المنطقة بسرعة استدعاء مسئولي الإدارة الهندسية والتخطيط، لفتح ملفات هذه المعاهد ومراجعة تقاريرها لبحثها مجدداً، وأنه ناقش خلال اجتماع عقده التصورات التي أرسلتها المنطقة لرئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، حول كيفية وضع امتحانات الطلاب بنهاية كل شهر دراسي، وامتحانات التيرم الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية ،أنه وجه بتقديم كل سبل الدعم للمعاهد المرشحة للاعتماد من هيئة ضمان الجودة، وتوفير الكوادر البشرية وكافة الاحتياجات اللازمة لهذه المعاهد، وتكثيف الزيارات الميدانية لها، حيث من المقرر زيارة هذه المعاهد في نهاية مارس الجاري أو مطلع إبريل المقبل، لتقييمها.