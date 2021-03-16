محافظة كفر الشيخ تعزيز الخطط القومية للقضية السكانية

كتب: منتصر النجار

ترأس اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وضرورة وضع إستراتيجية متكاملة لإدارة القضية السكانية بالمحافظ،تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالديوان،والدكتورة أماني شاكر،مقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ،ورؤساء المدن ونوابهم،والدكتورة ناجا عاطف مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديريه الصحة ،ومحمد الوكيل رئيس المجلس القومي للسكان بالمحافظة وعدد من المسئولين من القطاعات المختلفة وأشار إلى أن الدولة، ومحافظة كفر الشيخ، قادرة علي التعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، وتداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مؤكداً على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية

وكلف السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، التعاون مع مديرية الصحة، بإقامة حملات تنظيم الأسرة، وتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان

كما أشار اللواء أشرف موافي، إلى تقديم رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة، وإضافة ملصقات بشعار ” حقك تنظمي” بكافة مراكز ومدن المحافظة والمناطق الخالية من العيادات المتنقلة، بالإضافة إلي توفير مقاعد ومظلات للسيدات المشاركات في الحملات، وإقامة ندوات للتوعية بالقضية السكانية والإعلان عن حملة تنظيم الأسرة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والمجلس القومي للسكان.