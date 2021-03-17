24 مليون عامل بالقطاع الخاص يطالبون بالحد الأدنى للأجور

أكد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عمال القطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم 24 مليون عامل، بما يمثل حوالي 75% من الاقتصاد القومي للدولة، خارج تطبيق الحد الأدنى للأجر 2400 جنيه، كما وجه الرئيس بزيادته.

وطالب “خليفة”، الحكومة بإقرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومي للعاملين بالقطاع الخاص في جميع القطاعات دون تمييز، كما جاء بنص قانون العمل.

وأشار “خليفة”، إلى أنه منذ إصدار قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21 ديسمبر 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، ولم يجتمع المجلس لتشكيل لجانه النوعية للنظر في إقرار الحد الأدنى للأجور وإقرار وإلزام أصحاب الأعمال بتطبيقه، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يشعر عمال القطاع الخاص بزيادة ملموسة مُنذ إصدار منشور علاوة الـ10% عام 2017.

ونوه “خليفة”، إلى أن العاملين بالقطاع الخاص أكثر فئة تحملت أعباء خلال جائحة “كورونا”، إذ أن منهم من تعرض للفصل من العمل، وتخفيض من الرواتب وصل في بعض الحالات إلى 50%، مؤكدًا أنه على الحكومة وضع تلك الأعباء التي تحملها العامل خلال فترات الإصلاح الاقتصادي في الاعتبار.