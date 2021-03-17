فريدة النقاش تكتب:علي طريق الأمل

قضية للمناقشة

علي طريق الأمل

فريدة النقاش

أتمني أن تحظى وثيقة القاهرة الصادرة عن المؤتمر الدولي الواحد والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية بعنوان حوار الأديان والثقافات- أتمني أن تحظي بما هي جديرة به من اهتمام ونقاش علي نطاق المجتمع كله لأنها تمس أعمق وأقوى الركائز التي ينهض عليها مجتمعنا.

إذ نعرف جيدا أن ثمة ما يمكن أن نسميه تيارات تحتية تموج بها علاقات المواطنة بين المسلمين والمسيحيين لا يزال التعصب والشك في الآخر. وسعي كل طرف لإثبات أنه الأصح, وأن دينه هو الدين, يحدث ذلك بالرغم من كل الخطابات الدعائية المنمقة عن التعايش والتسامح, واحترام كل من الطرفين للآخر, فهذا هو الخطاب المعلن, ولكن الواقع الفعلي يختلف, وكما يقال “اللي في القلب في القلب”.

ويعرف الجميع تقريبا أن ظاهرة التدين الشكلي, وإضفاء طابع ديني علي كل ما هو مدني, وتهميش مبدأ المواطنة ليصبح المواطن الصالح هو المواطن “المؤمن”, يعرف أن كل هذا بدأ مع موجة الهجوم العاصف لإحلال الديني محل المدني التي ارتبطت بانفجار الثروات النفظية في بلدان الخليج المحافظة سياسيا واجتماعيا, وقامت هذه النظم بتصدير رؤاها الدينية المتشددة. تحت رعاية استعمارية واضحة, الي منطقة الحضارة الفقيرة نفطيا، خاصة في وادي النيل وشمال إفريقيا, وحققت بذلك هدفا عزيزا علي القوى الاستعمارية التي طالما تطلعت لإحلال الصراع الديني محل الصراع ضد الاستعمار.

وتقوم نظم أدركت خطورة ما حدث في المنطقة في ظل الوفرة النفطية بجهود واضحة للتخلص من الآثار الكارثية لهذه الموجات الترابية التي عطلت التطور وهي تسعي لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء مستعينة بما تملكه من ثروات. وتسفر هذه الجهود عن نتائج ايجابية- وان بطيئة- ربما لأنها جاءت متأخرة جدًا.

تدلنا تجربة غالبية شعوب العالم علي الصعوبات البالغة التي واجهتها هذه الشعوب علي طريق التخلص عبر الوعي والثقافة والحوار من آفات التعصب المقيت دينيا كان أو قوميا أو سياسيا, وذلك بعد أن دفعت هذه الشعوب أثمانا باهظة حين دخلت في الصراعات والحروب.

وكان طريق التحرر للضمير الإنساني الذي امتد عبر القرون من آفة التعصب للدين علي نحو خاص طريقا شائكا ورغم ما دفعته الإنسانية كلها في سبيله, ظل هذا التحرر يراوح بين السطح والعمق، خاصة في أوقات الأزمات الكبرى, الي ان وصلنا- بعد لأي- الي مفهوم يكاد أن يكون مشتركا بين كل الثقافات والحضارات, أو مفهوم مدنية الدولة التي لا تستبعد الدين من منظومة ثقافتها وأخلاقياتها وقيمها, ذلك علي العكس مما يدعم ويروج له زورا دعاة الحكم الديني والدولة الدينية, ولكنها تفصل تماما بين الدين والسياسة.

وتدلنا الدراسة المتأنية و المتابعة الدقيقة والموضوعية للأسس الفكرية التي ترتكز عليها منطلقات ومفاهيم وقيم الحكم الديني عبر التاريخ- تدلنا علي طبيعة المصالح التي غذت وحركت هذه المنظومة في رفضها لحقيقة أن الله واحد والإنسان واحد وهو موضوع طويل وبالغ العمق طالما عالجه الفكر الإنساني في معاركه للدفاع عن هذا المبدأ- الله واحد والانسان واحد وهو المبدأ الذي أخذ يستقر في الضمير الإنساني متجاوزا حواجز الصراع الديني علي نحو خاص, ثم الاختلاف الجنسي والعرقي, مسترشدا بالأفكار الإنسانية الكبرى من الحرية, للعدالة والمساواة, ومن الرحمة والتضامن الإنساني الى احترام كل مخلوقات الله دون تمييز.

تقول وثيقة القاهرة ايضا “أن الحوار البناء يرمي الي التفاهم والتلاقي علي مساحات مشتركة وأهداف إنسانية عامة لا تمييز فيها علي أساس الدين أو الجنس أو اللون أو القبيلة.

وقال شيخ الأزهر “إن العالم اليوم في حاجة- أكثر من أي وقت مضي, الى احترام التعدد, وقبول الآخر, وأن تعلو أصوات العقل والحكمة, وتختفي أصوات الدمار والخراب”.

وكان ذلك التصريح تأكيدا للمبدأ الذي أعلنته وثيقة القاهرة حين قالت “لن يتحقق السلام إلا باحلال مبدأ الحوار محل الصدام”.

ونتذكر من هذا الصدد التوجه العالمي الذي تبلور قبل عشرين عاما داعيا للحوار محل الصدام, وذلك بعد ان كانت حركة التحرر الوطني العالمي قد توجت انتصارها علي الاستعمار بالهزيمة المذلة والماحقة التي ألحقها شعب فيتنام المكون من فلاحين فقراء ضد الاستعمار الأمريكي, وظل خروج الجنود الأمريكيين من “سايجون” بينما تلتقطهم طائرات الهيلوكوبتر الأمريكية مذعورين من فوق أسطح البيوت محفورا في ضمير أحرار العالم حتي هذه اللحظة.

خلاصة الأمر ان التحرر لم يكن عملا سهلا, بل انه اقتضي دماء وجهودا وخسائر باهظة دفعتها الشعوب مختارة من أجل حريتها، وحتي لا يجرؤ مستعمر آخر أو “كاوبوي” جديد علي العدوان علي أي شعب أو جماعة إنسانية. وتدلنا هذه المسيرة الانسانية التي لا أتردد في وصفها بالمقدسة أننا رغم كل العقبات والانتكاسات والمحن والتراجعات نتقدم إلى الأمام علي طريق الأمل.