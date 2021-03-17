ماجدة موريس تكتب:رمادي، أسود، كحلي 

رمادي، أسود، كحلي

ماجدة موريس

منذ أعوام قليلة شاهدت أنا وكثيرون فيلم «3000 ليلة» الذي كان يقدم قصة مدرسة فلسطينية قبض عليها جنود الاحتلال الاسرائيلي بتهمة لم ترتكبها، وأودعوها السجن، وفيه مارسوا عليها ضغوطا شديدة حتي تصبح جاسوسة علي زميلاتها وهو ما لم تفعله وانما قاومت بكل ما تستطيع حتي وضعت مولودها الاول في السجن، لتواجه تحديات أصعب للحفاظ علي حياة الطفل الرضيع،وعلي بصيص من الامل في الخروج به الي العالم الطبيعي، بعيدا عن المعتقل، وهنا أيضا جاء دعم زميلاتها المسجونات ليشكل عنصرا مهما في مقاومتها وقيامها بدورها كأم في ظرف ومكان وقيود بشعة، الفيلم الذي كتبته وأخرجته المخرجة اللبنانية «مي المصري» حصل علي جوائز دولية عديدة، وعرض محاطا بكل تقدير في مهرجانات دولية في كل العالم منذ عرضه الاول عام 2015، وفي مصر عرض في مهرجان الاقصر للسينما العربية والاوروبية الذي اصبح الان «مهرجان شرم الشيخ السينمائي»، وفي مهرجان الجونة، ولا يزال يعرض، ويؤثر، طالما أستمرت الاسباب التي رواها، اي استمرار قمع سلطات الاحتلال الاسرائيلي للفلسطينيين والفلسطينيات واعتقالهم بدون اسباب، وأسرهم، وكل يوم تنقل لنا وكالات الانباء قصص اعتقال، وأسر، وموت في السجون الاسرائيلية، لكن، ماذا يحدث بعد خروج الاسري من هذه السجون، أو الاسيرات هذا ما قدمته قناة «الغد» التليفزيونية العربية عبر فيلم وثائقي بعنوان «رمادي، أسود،كحلي» مساء الاحد الماضي، والذي يقدم صورة لأحوال عدد من الاسيرات في السجون الاسرائيلية سابقا، ووجهات نظرهن في الانتقال من السجن للحرية من جديد.

عندي ضيوف

هل تختلف نظرة المجتمع للمرأة بعد خروجها من السجن، حتي لو كانت معتقلة لاسباب سياسية؟ الاجابة هي ما حاول مخرج الفيلم ومصوره «كرم ابو علي» تقديمه من خلال وجهات نظر بطلاته الاربعة اللواتي أجمعن علي ان النظرة اليهن أختلفت عند الكثيرين من معارفهن، ومن افراد مجتمعهم الصغير كالاسرة والاقارب، الا أن ردود افعالهن ايضا لم تكن واحدة وفقا لشخصية وظروف كل منهن، ،فبينما أعلنت أثنتان منهما أنهما واجهتا الحياة بعد الخروج من المعتقل بشجاعة، وبإدراك كامل انهما قدمتا تضحية غالية، بلا ندم، وقالت احداهما «أنا طول عمري من هذا البلد وسأظل فيه مهما حدث» بينما حكت الثالثة عن موقف عائلتها الغريب، والرافض لها بعد خروجها، بينما وقفت الام في المنتصف، لا تريد خسارة ابنتها بعد تحررها، ولا خسارة الاخرين من أبناء الاسرة، وهو ما أشعرها بالالم الشديد، خاصة حين كانت في بيت أمها وتلقت الام مكالمة هاتفية من ابنها يسأل عنها فأخبرته بأن لديها ناس «عندي ضيوف»! وتودع الكاميرا والدموع في عينيها، أما البطلة الرابعة فقد لاقت ما هو أشد بعد الخروج من المعتقل، وجدت الزوج وقد طلقها وحياتها الاسرية وقد اختفت، «لو كان الموقف عكسي، وكان هو المعتقل كنت سأنتظره طول العمر»، ولكنه لم ينتظر أنه الميراث المجتمعي عند الكثيرين الذي لا يقدر للمرأة شجاعتها وبطولتها كما يفعل مع الرجل، حتي لو عاشت نفس الظروف وخضعت لنفس القهر، وكأن عليها ان تجمع بين القهرين، السياسي والاجتماعي وربما لهذه الاسباب جاء اسم الفيلم معبرا عن درجات هذا الميراث.