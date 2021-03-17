مداهمة مركز علاج طبيعي بشبين الكوم  يبيع أدوية وأعشاب غير مسجلة بالصحة

كتب عادل شحتينو

شنت إدارة العلاج الحر ، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، حملة مشتركة للتفتيش علي المنشأت الدوائية والطبية الخاصة، تم خلالها مداهمة مركز علاج طبيعي بشبين الكوم ، بعد ورود معلومات تفيد أن المركز يقوم بمزاولة نشاط العلاج الطبيعي بأشخاص غير حاصلين علي ترخيص مزاولة المهنة بالمكان ، وبالمخالفة للقانون، ويفتح أبوابه لإستقبال المرضي ويقوم بصرف مستحضرات عشبية للمرضي مجهولة المصدر وأدوية تخسيس غير مسجلة بقطاع الصيدلة بالإضافة لحقن المرضى ببعض المستحضرات والحقن الغير أمنة ، وهو ما تلاحظ لمفتشى الحملة نظراً لإنتشار السرنجات المستخدمة داخل المركز، وعدم التخلص منها بطريقة آمنة، وقد قام مفتشى الحملة بإثبات المخالفات المذكورة وقامت اللجنة باستدعاء الشرطة لإثبات تلك الوقائع.

وقام مفتشي الصيدلة بالحملة بضبط مخالفات دوائية بعدد كبير من العبوات الوحدات والامبولات سرنجة لمستحضرات متنوعة، تمثلت فى مستحضرات عشبية وطبية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة، وبدون فواتير بمكان غير مصرح له بذلك ، ويتم تداولها بالمكان مما يعرض المرضي للخطر بالإضافة إلى ضبط عدد كبير من سرنجات الأنسولين غير مستخدمة، والتى يستعملها المركز فى حقن المرضى.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتم تحرير محضر أمن دولة طواريء علما بأنه تكررت المخالفات الواردة بالمحضر لنفس المكان منذ عدة أشهر ، وسيتم إستمرار الحملات المكثفة بصحة المنوفية لمتابعة سوق الدواء والمنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة، والعلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة المنوفية.