ضبط 3 طن  لحوم ودواجن ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

صرح الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية ان شهر فبراير الماضي تم تحصين 582 ألف رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد أمراض الحمى القلاعية والجدري و الوادي المتصدع ، وكذا تحصين ما يقرب من 5 ألاف طائر بلقاح أنفلونزا الطيور .

كما تم تلقيح ما يقرب من 4 آلاف من الأبقار والجاموس بالتلقيح الصناعي ، والتأمين على ما يزيد عن ألف و500 رأس من الحيوانات ، فيما تم علاج 179 ألف و 300 حيوان من أمراض الباطنة والجلدية والجراحة والطفيليات الداخلية والخارجية ، و فحص ما يقارب 5 آلاف حيوان وعلاجها من ضعف الخصوبة والعقم ، فيما تم ذبح 9 ألاف و 172 رأس من الماشية بمجازر المحافظة البالغة 33 مجزر ، وكذا ذبح 46 ألف 310 طائر في 5 مجازر الدواجن بالمحافظة .

هذا وقد أكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية على شن عدد 37 حملة تفتيشية على محلات بيع وتداول اللحوم والأسماك ، أسفرت عن ضبط ما يزيد عن 3 طن من اللحوم والدواجن و الرنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي ، مشيراً إلى أنه تم عقد 137 ندوة في كافة المجالات البيطرية وإزالة أسباب عدد 11 شكوى من شكاوى المواطنين بمعرفة خدمة المواطنين بالمديرية