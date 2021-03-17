رعب بمدينة الأقصر بسبب التصوير الجوي للمنازل لإجبارهم علي دفع جدية التصالح

كتب أسامة شمس الدين

فاجأت لجنة من الإدارة الهندسية بمحافظة الأقصر مئات الأهالى بمركز ومدينة الزينة بحملات مكبرة مصحوبة بقوات الشرطة بالدخول إلى المنازل وأحداث حالة من الرعب والهلع وتصويرها جويا وطلبوا أصحاب المنازل،تقديم طلبات تصالح عن منازلهم التي تم بناؤها من عشر سنوات أو تقديم تراخيص بناء كما قاموا بقياس عرض وطوال وارتفاع كل منزل على حدا والاستفسار عن طريقة التصالح .

وتطالب الإدارة الهندسية دفع مبلغ قدره خمسين جنيه عن كل متر مما يتطلب ان يتم مبلغ 5 ألاف جنيه عن أقل منزل يوافق صاحبه على طلب التصالح يقوم بتسديد الرسوم ثم الاستمرار فى إجراء التصالح التي تحتاج فى اقل تقدير إلى 40 ألف جنيهز

وتقدم حزب التجمع بمحافظة الأقصر بالشكوى إلى وزير الإسكان ووزير الإدارة المحلية وفى هذا الصدد .

قال سيد عبد العال رئيس الحزب انه لا يمكن السكوت على تلك الإجراءات المجحفة والغير منطقية وخاصة فى مبان تم لها البناء من 5سنوات فكيف يطلب من أصحابها تلك الإجراءات التي تعتبر أكبر من قدره أصحاب الدخول المحدودة.

يأتي هذا بعد مرحلة التصالح الأولى وتقديم آلاف لطلبات التصالح فى يعرف بالبناء بدون ترخيص تطبيقا للقانون 119،