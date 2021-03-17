محافظ المنيا: إحلال وتجديد 30 وحدة صحية ومركز طبي

أسامة سيد عبد العال

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انه تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير 30 وحدة صحية ومركز طبي، منها إنشاء 3 وحدات صحية جديدة، وإحلال وتجديد 11 وحدة صحية، وتطوير 16 وحدة صحية ومركز طبي بجميع مراكز وقرى المحافظة، خلال العام الماضي 2020، مشيراً الى انه تم تشغيل الوحدات التي تم الانتهاء من إحلالها وتجديدها وتطويرها، ويجرى الآن تجهيز الوحدات التي تم الانتهاء من انشائها استعداداً لتشغيلها.

وأكد المحافظ أن تلك المشروعات ساهمت بشكل كبير في تعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة، والتي شهدت طفرة شاملة في جميع قطاعاتها، من مباني، وانشاءات، وبنية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات، والأجهزة، والمستلزمات الطبية، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للعمل على تحسين الخدمات الصحية، والنهوض بصحة المواطن وتوفير حياة كريمة له.

أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، فقد تم الانتهاء من إنشاء 3 وحدات صحية جديدة، منها، الوحدة الصحية بقرية شرارة، وتخدم أكثر من 5000 نسمة، والوحدة الصحية بقرية المطاهرة، بمركز أبو قرقاص، وتخدم أكثر من 10200 نسمة، والوحدة الصحية بقرية عبد الهادي الابعج وتخدم 4500 نسمة بمركز سمالوط.

من جانبه أوضح الدكتور مدحت عطا، مدير ادارة التخطيط بمديرية الصحة، انه تم احلال وتجديد 11 وحدة صحية، أخري منها، الوحدة الصحية بقرية منشاة النصر، وتخدم 6500 نسمة، والوحدة الصحية بقرية شوشة، وتخدم 29881 نسمة، والوحدة الصحية بقرية سيلة الشرقية، وتخدم 7317 نسمة، والوحدة الصحية بقرية الشيخ مسعود، وتخدم 25620 نسمة، والوحدة الصحية بقرية منشاة حلفا، وتخدم 93245 نسمة، والوحدة الصحية بقرية اولاد الشيخ (ضمن مبادرة حياة كريمة)، وتخدم 6200 نسمة، والوحدة الصحية بقرية شم البحرية، وتخدم 12760 نسمة، والوحدة الصحية بقرية نزلة الفلاحين وتخدم 11847 نسمة، والوحدة الصحية بقرية منشأة دعبس وتخدم 9996 نسمة، والوحدة الصحية بقرية سفاى، وتخدم 167250 نسمه، والوحدة الصحية بقرية بلنصورة وتخدم 20905.

واشارت الدكتورة مروه محمد إسماعيل، نائب مدير اداره التخطيط، أنه تم تطوير16 وحدة صحية، وهى الوحدة الصحية بقرية الشيخ عبادة وتخدم 11303 نسمة، والوحدة الصحية بقرية جزيرة شارونة وتخدم25117 نسمة، والوحدة الصحية بقرية قلندول، وتخدم 39851 نسمة، والوحدة الصحية بقرية الجرنوس، وتخدم 32892، والوحدة الصحية بقرية بنى حسن الشروق، وتخدم 28752 نسمة، والوحدة الصحية بقرية ابو خلقة، وتخدم 5899 نسمه، والوحدة الصحية بقرية دلجا 1 وتخدم 50000 نسمه، والوحدة بقرية الروضة، وتخدم 35689 نسمه، والوحدة الصحية بقرية دمشاو هاشم وتخدم 12194 نسمه، والوحدة الصحية بقرية الحوارته، وتخدم 12133 نسمه، والوحدة الصحية بقرية صفط الخمار 37627 وتخدم 37627 نسمه، والمركز الطبي الغربي بالمنيا ويخدم 70000 نسمه، والوحدة الصحية بقرية ادمو وتخدم 23275 نسمه، والوحدة الصحية بقرية حماضة، وتخدم 5914 نسمة، والوحدة الصحية بقرية زاوية الجدامى، وتخدم 14908 نسمة، والوحدة الصحية بقرية حميدة الجندي، وتخدم 30500 نسمة