محافظ كفرالشيخ يتفقد قرية برمبال بمركز مطوبس ضمن حياة كريمة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من المنشآت الخدمية التابعة لمركز ومدينة مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات،ووفد من رئاسة مجلس الوزراء ،وممثل حياة كريمة وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، عدد من المواقع بقرية برمبال، لإقامة عدد من المشروعات الخدمية منها إنشاء مجمع خدمي ليضم”وحدة محلية، و مكتب توثيق، وتأمينات، وضرائب عقارية، وماكينات صرف ATM، وكذا إنشاء وتطوير المدارس لكافة المراحل التعليمية، والمعهد الديني، وتطوير شبكة مياه الشرب، والكهرباء، ومد خط الغاز الطبيعي، وتطوير وتحسين خطوط الإتصالات، ومد خطوط فايبر لخدمة التحول الرقمى، فضلاً عن تكاسي وتبطين ترع برمبال الخليج، وأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بشوارع القرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية”حياة كريمة