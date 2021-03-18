ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وكبده ة وأسماك غير صالحة للاستهلاك بمدينة السادات
كتب عادل شحتينو
تمكنت لجنة من مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية من تحرير ثلاثة محاضر لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر وكبده مستوردة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأوزان ٢٥٠ كيلو جرام بثلاثة ثلاجات بمدينة السادات وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر أرقام 743 و ٧٤٤ و٧٤٥ جنح أمن الدولة طوارى السادات وتقديمها للنيابة العامة تأتى هذه الحملة بتوجيهات الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق