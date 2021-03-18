ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وكبده ة وأسماك غير صالحة للاستهلاك بمدينة السادات

رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة عدد من…