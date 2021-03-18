100 مليون جنية لتطهير وتعميق المجرى الملاحى لبوغاز قنال برمبال بمحافظ كفرالشيخ

كتب منتصر النجار

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، عدد من المواقع التي ستشهد إقامة مشروعات خدمية عليها ،ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واستمع لشكاوى الصيادين بمنية المرشد وبرمبال وكوم دميس ، ووضح لهم ان مايتم اليوم ماهو الا مستقبل لبحيرة البرلس وحياة أفضل لصغار الصيادين بمركز مطوبس

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ووفد من رئاسة مجلس الوزراء ،وممثل حياة كريمة ،والمستشار جمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء وزارة الرى والزراعة والمهندس على العجوانى عضو مجلس الشيوخ والدكتوره هاله ابو السعد والمهندس عادل النجار والمهندس محمد الصمودى أعضاء مجلس النواب وأشار اللواء المحافظ بأن العمل جارى بالمجرى الملاحى لبوغاز قنال برمبال لتغذية بحيرة البرلس بالمياة المالحة من فرع النيل خلف قناطر ادفينا وأن مطالب الصيادين تتحقق اليوم على أرض الواقع من خلال مبادرة حياة كريمة التى اطلقها السيد رئيس الجمهورية من خلال 50 مركز على مستوى الجمهورية وتم اخيار مركز مطوبس ضمن هذه المبادرة