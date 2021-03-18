رئيس جامعة سوهاج يفعل قسم اللغة “الكورية” ويدعم العلاقات التعليمية بين البلدين

. كتب إبراهيم عبدالرؤوف

عقد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مع “أوه سونج هو” المستشار الثقافي لسفارة جمهورية “كوريا الجنوبية” بالقاهرة، ومدير المركز الثقافي الكوري، لإفتتاح وتشغيل قسم اللغة الكورية بكلية الألسن، وبحث أوجه التعاون المختلفة مع الجامعات الكورية، فيما يتعلق بالدرجات العلمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس، بحضور الدكتور ناصر حجي عميد كلية الألسن، والدكتورة ميرنا سيد سليمان معيد بقسم اللغة الكورية.

وقال الدكتور احمد عزيز أن اللقاء تناول بحث آفاق التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية، والتعرف على اوجه الدعم المقدمة من السفارة الكورية، لتشغيل وافتتاح قسم اللغة الكورية بالجامعة، والتعاون الأكاديمي المتبادل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأضاف ان اللقاء ناقش عدد من أوجه الدعم المقدمة منها، توفير بعض المدربين للغة الكورية للقسم، دعم القسم ببعض المقومات المادية مثل مكتبة الصوتيات ومكتبة الكتب الكورية، توفير منح دراسية للمعيدين بالقسم للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، التوسع في أنشطة نشر الثقافة الكورية داخل الجامعة والمجتمع السوهاجي، من خلال تنفيذ عدد من الندوات والفعاليات الثقافية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه قال الدكتور ناصر حجي، ان اللقاء تناول سبل التعاون بين البلدين، من خلال توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مستقبلاً في المجالات العلمية، لافتا الى الزيارة القريبة المرتقبة التي سيقوم بها السفير الكوري للجامعة، للتعرف عن قرب على الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة بالكلية، وعمل زيارة للأماكن الثقافية والسياحية بالمحافظة.