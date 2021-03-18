محافظ كفر الشيخ يكرم أسر الشهداء عقب احتفالية التعليم بيوم الشهيد

كتب منتصر النجار

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي،نائب المحافظ،واللواء أشرف موافي،السكرتير العام والسيد المستشار العسكري،والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، عدداً من أسر الشهداء خلال احتفالية أقامتها مديرية التربية والتعليم بيوم الشهيد ، بحضور الدكتور محمد عبدالعال ،نائب رئيس جامعة كفر الشيخ ،واللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،والدكتور سلامة الويشي،المدير العام للتعليم العام ورجال الأوقاف والأزهر والكنيسة ،ووكلاء الوزارات وقيادات التربية والتعليم

وتضمنت فقرات الاحتفال عدداً من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية ، ومسرحية عن الشهيد، وأوبريت عن مصر ،بالإضافة لعدد من الفقرات المتعددة ، وأثنى محافظ كفر الشيخ على الطلاب والطالبات المشاركين في العروض المتعددة وعلى المشرفين و المسؤولين والمنظمين الاحتفالية