بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل:أكاديمية النقل البحري تطلق مبادرة لسداد الرسوم الدراسية للأيتام في المدارس الحكومية 

أطلقت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مبادرة مجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ممثله في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للأكاديمية، بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية وتحت رعايته.

وقامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتنسيق مبادرة مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لسداد الرسوم الدراسية للطلاب في المدارس الحكومية الأيتام والأكثر احتياجا في المجتمع المحيط في مراحل التعليم المختلفة تحت شعار “التعليم_أولا”، وأشرف على آداء المبادرة الدكتورة عبير مراد مدير إدارة الاتصال المؤسسى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.