تجربة غنائية جديدة لمصباح قطب

مش مسامحك

كل قلب وله ادان

كل فجر وله أوان

كل ورد وله ملامحك

مين حيقطف؟

مش مسامحك

كل حلوة وليها جان

كل فارس خاف حصانك

المسافة تبقى بعدك

الزمن يعنى انتظارك

كل جرح واصله رمحك

مش مسامحك

فين فى شعرك المبلول

كلام البحر وسكاته

انا الخيال والمخيول

واول دور فى الهوى

واخر

ولو كان الصباح شاطر

يورينا ويتسابق مع ضيك

وانا حادارى فى جمال قمحك

مش مسامحك

منين ما ينزل قدمك الأخضر

اخبى الرعشة فى كفى

واتظاهر بأنى عادى

وان ضلوعى فى مكانها

وانا بجد متبعتر

ومتثبت من زعفران كفك

مش مسامحك

يمين وشمال

شمال ويمين

خلاياكى بتتعاجب

ملك الجن قام بالواجب

وهندس خيزران قدك

يا كاملة و رهيبة

مدد ياجاه يا حسين

نظرة يا ست يا حبيبة

شيلو فى حمول صدك

يجوز اسامحك

يا قطفة شهد جبلاوى

انا دواقك الغاوي

اموت فى برك الغربى

واحيا فى شروق قربك

بقيت الحر متقيد

وخدت العهد على يدك

ولاخر لحظة فى عمرى

راح استمسك

وانا مسامحك