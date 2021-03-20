ائتلاف اولياء امور مصر يحذر من خطورة الالعاب الالكترونية
قالت مؤسسة ائتلاف اولياء امور مصر داليا الحزاوي ان حادث انتحار طفلة المقطم بداخل غرفة نومها شنقا بسبب اعتيادها اللعب بلعبة بابجي اثار حالة من الجدل مرة آخري حول خطوة هذه الالعاب الالكترونية العنيفة فهناك اطفال اخرين في مصر فقدوا حياتهم في الفترة القصيرة الماضية بسبب تلك الالعاب لذا تناشد الحزاوي من جديد اولياء الامور انهم يجب ان يكونوا مدركين لما يقوم به اولادهم ويطلعوا بصفة مستمرة علي العاب اولادهم في الموبايلات ويكونوا علي تواصل دائم بين ابنائهم لان هذه الالعاب تسيطر علي عقول اولادهم ودشن اولياء امور مصر من جديد هاشتاج #حياة_اولادنا_في_خطر_اوقفوا_لعبه_ببجي مطالبين الدولة بالتدخل بحجب البابجي وكل الالعاب الالكترونية الخطيرة فحياة اولادنا في خطر الجدير بالذكر ان لقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا يفيد بانتحار طفلة داخل غرفة نومها في منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة معلقة في حبل داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين أنها تدعى قمر، وعمرها 11 عاما. وكشفت التحريات أن الطفلة اعتادت على لعب «ببجي»، وأنها أثناء لعبها داخل غرفتها دخل عليها والدها ووجدها معلقة في حبل ومتوفاة. جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.