بالصور..أمانة حزب التجمع ببلبيس ترسم البسمة على وجوه ١٠٠ أم مثالية

*متبعة دينا الطواب:

أقامت أمانة حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ، بمركز بلبيس _ محافظة الشرقية ، إحتفالا لتكريم ١٠٠ من الأمهات المثاليات بدائرة المركز بمناسبة احتفالات “عيد الأم” وذلك بحضور نائب رئيس الحزب النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب ، المهندس مصطفى كامل أمين لجنة السياسات ، وكوكبه من أعضاء لجنة المحافظة .

وافتتحت الاحتفالية بكلمة دعاء حسن عبد الهادي وشهرتها ” دينا الطواب ” أمين حزب التجمع بمركز بلبيس ، والتي توجهت لحزب التجمع، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تنتمي فيها إلى حزب وذلك لأنه يعمل من أجل الوطن والمواطن المصري ،

وايمانا منها بتقدير الدولة لدور المرأة المصرية في كل مراحل البناء والقوة والضعف التي مر بها الوطن فهي صانعة الأجيال ومصدر القوة دائماً .

وأشارت ” دينا الطواب ” إن الاحتفالية التي نظمتها أمانة الحزب الفرعية بمركز بلبيس جاءت في إطار المشاركة العامة للحزب، برئاسة رئيس الحزب النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ ، في مختلف الأعياد والمناسبات، التي تشهدها الدولة على مدار العام، ومنها عيد الأم الذى يأتي كنوع من العرفان ورد الجميل لسيدات وأمهات مصر، على ما يبذلنه من جهد وتعب في تربية الأبناء، وبناء الأسرة، وإعداد أجيال تنهض بها الدولة.

لافته ” الطواب ” إلى أنه تم خلال الحفل تكريم ١٠٠ أم مثالية، تم اختيارهن طبقا لمعايير وشروط معينة وضعتها أمانة الحزب، وكانت الأولوية فيها للأمهات الأرامل اللاتي فقدن أزواجهن ، حيث تم تقديم هدايا عينية وشهادات تقدير للأمهات المكرمات خلال الحفل .

وقال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب التجمع ان الرئيس السيسي حينما اراد ان يعبر عن حبه لمصر قال ” ان مصر ام الدنيا وستكون اد الدنيا ” ، فمصر هي منبع العطاء والأمان لكل ابناءها كذلك الأم التي تعطي بلا حدود او مقابل .

كما تقدم بالشكر الى الجهات الأمنيه والمعنيه بالمركز والمحافظة على جهودهم المبذولة في خدمة الوطن وتأمين هذا الاحتفال ، كما تقدم بالشكر والثناء الى أمانة حزب التجمع ببلبيس على تعاونهم في تنظيم هذه الاحتفالية لتظهر بهذا الشكل المشرف الذي يليق بحزب التجمع ، كما وعد سيادته بالحضور والتواصل المستمر للإستماع وتلقي مشاكل وشكاوى المواطنين بقرى ومركز بلبيس وذلك من خلال امانة الحزب بالمركز .

وأشار ” كمال ادريس ” أمين التنظيم بأمانة الحزب بمركز بلبيس على أن أمانة الحزب تعمل على قدماً وساق لإفتتاح ٩ وحدات حزبية في ٩ وحدات محليه حتى يكون الحزب متواجد في كل شارع من قرى ومركز بلبيس التي تملك ٥٠ قرية وأكثر من ٣٦٦ تابع ، وأضاف ” إدريس ” أما عن الفاعليات فأمانة الحزب تستعد لتنظيم فاعلية جديده خلال شهر ابريل ستكون مفاجأة للجميع .

واخيرا تتقدم امانة حزب التجمع ببلبيس بجزيل الشكر لرجل الاعمال/ احمد ابو الفتوح على دعمه لاحتفالية عيد الام بخمس اجهزة كهربائية مقدمة من مول الفتوح وتم السحب عليهم بعد تكريم الامهات من حزب التجمع .