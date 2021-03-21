في عيد الأم ..النقابة العامة للغزل والنسيج تُكَرم 41 إمرأة عاملة وتبرز دور المرأة في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة

أكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة ان المرأة المصرية كانت ولا تزال حالة فريدة من نوعها وتحمل بين طياتها العديد من التفاصيل العظيمة مشيرا إلي أنها نبع من الحنان المتدفق الذي يحمل الدفء والحب والأمان بجانب قوة الارادة والإصرار والعزيمة التي جعلت منها ايقونة متفردة لامثيل لها في مسيرة العمل الوطني والانساني والاجتماعي،مستشهداً ببعض من الأيات القرأنية وأحدايث الرسول عليه الصلاة والسلام التي تضمن حق المرأة في الرعاية والإهتمام والتقدير .

وجاء في بيان صحفي صدر اليوم الاحد أن ذلك جاء في كلمة القاها رئيس النقابة العامة في احتفالية عيد الام التي نظمتها النقابة امس السبت ،وحضرها الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،وأعضاء مجلس إدارة “الشركة القابضة” ،ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لها،وقيادات “النقابة العامة” و”اللجان النقابية”،وجرى تكريم 41 أمرأة عاملة في “القطاع” .

اوضح ابراهيم ان المرأة المصرية علي مدار التاريخ كانت من صناع مجد هذا الوطن العظيم مؤكدا انها الام الحنون والزوجة الوفية المخلصة والاخت العطوف والابنة التي تعد مصدر البهجة والسعادة ،مستشهداً بنضال بعض الرائدات والمناضلات أمثال “هدى شعراوي” .

وقال ان المرأة صاحبة دور بارز في المجتمع المصري منذ بداية العصور وكانت ولاتزال ظهيرا لزوجها وملاذا آمنا في جميع الأزمات وهي المربية والمعلمة للأبناء ونازلة الخبرة والحكمة للأحفاد وبعد ذلك اصبحت امرأة عاملة منتجة تساهم في دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة .

اشار ابراهيم الي ان مارس من كل عام يشهد احتفالات عديدة للمرأة منها ذكري اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس والذي يواكب عقد اول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي وفي السادس عشر نحتفل في مصر بيوم المرأة المصري الذي نفتخر به جميعا بكفاح المرأة المصرية من اجل الاستقلال حين سقطت شهيدات الوطن الطائرات عام ١٩١٩ برصاص جنود الاحتلال خلال تظاهرهن خلف السيدة هدي شعراوي.

أوضح رئيس النقابة في كلمته التي القاها خلال احتفالية عيد الام اليوم ان السادس عشر من مارس عام ١٩٢٣ تم تأسيس اول اتحاد نسائي مصري وفي نفس اليوم عام ١٩٥٦ حصلت المرأة المصرية علي حق الانتخاب والترشح وممارسة حقوقها السياسية وفي الحادي والعشرين من نفس الشهر نحتفل بعيد الأم التي حملت ودعمت وسهرت علي تربية الأبناء وقدمتهم شهداء من اجل الوطن .

اشار رئيس النقابة الي انه منذ بداية التاريخ علي هذه الأرض الطيبة والمرأة المصرية الاصيلة تتقدم الصفوف وتمسك بمقاليد الحكم وتقود دفة الوطن بحكمة وحنكة وحب وإخلاص مضيفا أن المرأة المصرية ضربت اروع الامثلة ايضا في الاقدام والشجاعه والقدرة علي الاصرار والتحدي في مواجهة اعداء الوطن دون ان تخشي ارهابهم وعنفهم وبطشهم بل وقدمت اخيها و زوجها وابنها فداءا لهذا الوطن العظيم.

تحدث عبد الفتاح ابراهيم ايضا عن سيدات مصر اللاتي خرجن بمظاهرات عام ١٩١٩مطالبات بالحرية لتضرب بذلك اروع واصدق الامثلة في الوفاء والتضحية وحب الوطن لتنال الشهادة حتي سقطت اول شهيدة السيدة حميدة خليل التي أصيبت برصاصة في صدرها يوم ١٦ مارس .

وأضاف أن المرأة المصرية استطاعت خلال الفترة الماضية ان تخطو بثبات لتحقيق المساواة والتمكين واحتفلن بمرور مائة عام علي مشاركتها في الحياة العامة وزادت نسبة تمثيلها في البرلمان المصري الي ٢٥% وتقلدت العديد من المناصب منها تعيين اول مستشارة للامن القومي لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعون عاما اضافة الي وجود ٨ وزيرات وتعيين اول امرأة محافظة ورئيسة لهيئة النيابة الإدارية.

واختتم كلمته قائلا:” من داخل قلعة اسود عمال مصر ومن داخل قاعة الراحل احمد فهيم اتقدم بالشكر والعرفان لكل ام وزوجة واخت وابنة وكل امرأة مصرية اصيلة لما قدمته وتقدمه لكل عدو سواء من الخارج او الداخل يريد اثارة العنف والفتن والبلبلة وزعزعة الامن والاستقرار .”.

وفي كلمته أشاد الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بجهود النقابة العامة للغزل والنسيج ومواقفها في إبراز دور المرأة المصرية وتكريمها ،لما لها من دور تاريخي في عملية التنمية والمشاركة في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن ..وتطرق رئيس “الشركة القابضة” إلى أنه تكريما لدور المرأة فإن الدولة المصرية تسعى وبإستمرار إلى إشراكها في صناعة القرار من خلال مواقعها في كافة المؤسسات والمواقع خاصة مجلسى “النواب” و”الشيوخ” ..مثمناً دور المرأة العاملة في بناء الوطن ومواجهة تحدياته .