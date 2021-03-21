عضو مجلس إدارة الإتحاد المحلي لحلوان سيد جمعة : خارطة طريقنا تعتمد على النزول إلى مواقع العمل والإنتاج وتوعية العمال بالحقوق والواجبات .

أكد سيد جمعة عضو مجلس إدارة الإتحاد المحلي لحلوان ،على أهمية دور الإتحادات العمالية المحلية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وعددها حتى الأن 27 إتحاداً منتشرة في جميع أنحاء المحافظات،مشيراً إلى أن الأهمية تزداد خاصة في المناطق الصناعية والإقتصادية .

جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ”جمعة” عقب إختياره عضواً في مجلس إدارة إتحاد حلوان في تشكيله الجديد ،وقال “جمعة” اليوم الأحد أن إقرار مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وهيئات مكاتب الإتحادات المحلية مؤخراً بخارطة طريق جديدة تعتمد على النزول إلى مواقع العمل والإنتاج ،خطوة عملية نحو التواصل المستمر مع القواعد العمالية ،والإستماع إلى مطالبها ،وتوصيلها إلى صناع القرار ،وعدم ترك العمال فريسة سهلة في قبضة مروجي الشائعات المغرضة ،موضحاً على أن للعمال حقوق مشروعة يجب الحصول عليها بالطرق المشروعة والقانونية عبر التفاوض الجماعي الذي أقرته كل القوانين والتشريعات المحلية والعربية والدولية ،والتي تعتمد في الأساس على الوعي والتدريب والتثقيف ،ومعرفة الحقوق والواجبات ،وكذلك الوقوف على طبيعة كل منطقة صناعية ،وإعداد دراسة حول مشاكلها ومطالبها حفاظا على حقوق عمالها ،وصناعتها الوطنية ..

وأضاف:” سأطلب البرلمان بتعديل قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية و التأمين الصحى بما يتناسب مع حقوق عمال مصر و يتوافق مع الفترة الزمنية المقبلة و سوف أطالب بتطوير مستشفيات التأمين الصحى”