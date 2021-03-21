طلب إحاطة لوزير التموين بشأن زيادة أسعار السلع

وجه النائب أحمد الطيبى عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل للدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية استناداً للمادة 134 من الدستور ، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار جميع السلع التي تهم المواطنين من محدودي الدخل والطبقات المتوسطة والفقيرة ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم وهو ما يتطلب تشديد الرقابة على السوق المحلى .

وأكد النائب أن يقظة الحكومة بجميع اجهزتها والتحرك المسبق نحو مراقبة ومحاسبة جشع التجار سيمنع من حدوث أزمات أو اختفاء السلع من الأسواق خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان المعظم ، وله طبيعة خاصة عند المصريين ولذلك يجب أن يكون هناك استعدادات لمواجهة بعض الأزمات التي تحدث جراء جشع التجار .

وطالب النائب أحمد الطيبى الحكومة بتكثيف وإحكام الرقابة على الأسواق لتثبيت الأسعار حتى يشعر المواطنون بجدوى وفاعلية جهود الحكومة نحو خفض أسعار السلع وتوفيرها بجميع أنواعها .