“انفينكس” تطلق حملة هدايا بمناسبة عيد الأم المصرية

اذا كنت تبحث عن هدية لـ”ست الحبايب” في عيد الأم لتعبر لها عن حبك وامتنانك لكل ما قدمته وتقدمه لك على مدى سنوات طويلة من عمرها، وخصوصا إذا كنت تبحث عن هدية قيمة لاغنى عنها فى هذا العصر، تقدم لك انفينكس باقة من أفضل الهواتف الذكية مع هدايا قيمة وعروض متميزة لإسعاد ست الحبايب في عيدها.

وتوفيراً لمجهودك في البحث فقد جمعنا لك أفضل الخيارات الممكنة والتى تناسب ميزانيتك مهما كانت وبأفضل الخصائص التى ستسعد “ست الحبايب بكل تأكيد وإليك أفضل مقترحاتنا لعيد الأم لهذا العام 2021:

Infinix HOT 10 PLAY

يعد HOT 10 PLAY أحدث عضو في سلسلة HOT والذي تم إطلاقه في السوق المصري خلال شهر مارس الجاري الذي يعتبر شهر الاحتفال بالأم المصرية والمقرر له اليوم الأحد 21 مارس من كل عام، وهو يعد هدية مثالية لكل أم مصرية.

ويتوفر الهاتف بسعة ذاكرة 64 جيجابت وذاكرة عشوائية سعة 4 جيجا رام، وبأربعة ألون مميزة هي Sandstone Black و Purple و Med Blue و green، وبسعر منافس جداً 2099 جنيه مع هدايا قيمة.

ويأتي الهاتف مزودًا بتقنية Power Marathon وبطارية 6000 مللي أمبير في الساعة ، يمنحك HOT 10 PLAY حرية استكشاف هاتفك دون إعادة الشحن، عند الاختبار ، يمكن لـ HOT 10 PLAY أن يوفر 55.7 يومًا في وضع الاستعداد أو 53.4 ساعة من المكالمات.

علاوة على ذلك ، عندما تنخفض طاقة البطارية إلى 5٪ من السعة الكاملة ، فإن تشغيل وضع الطاقة الفائقة يسمح بعمر بطارية إضافي يصل إلى 19 ساعة. يمكن أن يدعم HOT 10 PLAY أيضًا 13.8 ساعة من اللعب المستمر أو 155 ساعة من تشغيل الموسيقى بدون توقف مما يضمن أن هذا الهاتف الذكي يمكنه تلبية جميع احتياجات الترفيه الخاصة بك.

كما يمكنك الاستمتاع بتجربة سينما متنقلة مع شاشة Dot Drop المذهلة مقاس 6.82 بوصة في HOT 10 PLAY ونسبة الشاشة إلى الجسم بنسبة 90.66٪. نسبة المشاهدة الكاملة 20.5: 9 أقرب إلى نسبة الأفلام IMAX ، مما يسهل الحصول على صورة زاهية وعرض أوسع للأفلام ، الألعاب والبث كما يتيح العرض النحيف لـ HOT 10 PLAY تشغيلًا مريحًا بيد واحدة ، مما يضمن لك سهولة الاستخدام في أي وقت وفي أي مكان.

انفينكس Zero 8i

يعتبر هاتف Zero 8i، من الهواتف المتميزة التى قدمتها شركة انفينكس في السوق المصري وبسعر منافس، حيث يأتى الهاتف بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.85 بوصة، وبدقة Full HD +.

كما يتمتع هاتف Infinix Zero 8i، بأداء قوي مقارنة بباقى الهواتف المنافسة في فئته بفضل معالج Helio G90T، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف Infinix Zero 8i، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 1.8، والثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، والرابعة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تأتي بدقة 2 ميجابيكسل.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، يأتي هاتف Infinix Zero 8i، بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميجابيكسل وأخرى فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل.

ويحتوي هاتف Infinix Zero 8i، على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، إلى جانب منفذ سماعات الرأس 3.5 مللميتر، وراديو FM، كما يأتي قارئ بصمات الإصبع مدمجا في زر التشغيل.

ويتوفر هاتف Infinix Zero 8i، في لونين فقط هم الأسود والفضي، وبسعر منافس جدًا بمناسبة عيد الأم 3649 جنيه فقطمع سماعة رأس هدية.

Infinix Note 8/ 8i

وطرحت انفينكس الهاتفين بأسعار منافسة حيث جاء هاتف Note 8 بسعر 3199 جنيه ، Note 8i بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وبسعر2899.

وينحصر الفرق بين هاتفي Note 8 و NOTE 8i فى الكاميرات الخلفية فقط التى تأتى فى الأول بدقة 64 ميجابيكسل وفى الثاني بدقة 48 ميجابيكسل.

كما تمنح انفينكس ضمان إضافى مجانى على الشاشة لمدة 100 يوم ضد الكسر لتمنح المستخدم ميزة اضافيةعن باقى المنافسين.

وتم تزويد هاتفي Note 8 و Note 8i بأكبر شاشة على الإطلاق في مجال الهواتف الذكية – مقاس 6.95 بوصة بتصميم Dual infinity Oذات فتحة مزدوجة للكاميرا فائقة الصغر.

وبتجربة هاتف Note 8 تجد أدائة مثالى فى الألعاب نتيجة لتزويده بمعالج G80 المخصص للألعاب الثقيلة + 6 جيجارام ذاكرة عشوائية و128 جيجا ذاكرة داخلية وهو ما يحسن أداء الهاتف بشكل كبير فى التنفل بين التطبيقات والألعاب فى ذات الوقت.

والأهم فى هذا الهاتف هو وجود 6 كاميرات بدقة 64 ميجابكسل في Note 8 ، و 48 ميجابكسل في Note 8i عالية الجودة ومزودة بخاصية الذكاء الاصطناعي، مقسمة إلى كاميرا خلفية أساسية بدقة 64 ميجا بكسل بمستشعر كبير ½ بوصة لانتاج صور فائقة الدقة من حيث التفاصيل مع زوم يصل إلى 10X، هذا إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة تدعم خاصية البورتريه لعزل الخلفية الاحترافي فى الصور والفيديو وهو ما يجعله هدية مثالية لست الحبايب في عيدها.

“انفينكس” تطلق حملة هدايا بمناسبة عيد الأم المصرية السابق 1 od 2 | التالي

مسابقات وهدايا

لم تكتف انفينكس بذلك ولكنها دشنت حملة مسابقات بهدايا قيمة بمناسبة عيد الأم في مصر، احتفالا بالأم والمرأة المصرية بشكل عام صاحبة الدور الكبير في تنمية المجتمع اجتماعياً واقتصادياً.

تشمل الحملة مجموعة من الهدايا القيمة (شاشات تليفزيون ذكية وثلاجات وغسالات) مقدمة من شركة انفينكس مصر للأم المصرية في عيدها سيتم السحب عليها على صفحة شركة انفينكس عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.