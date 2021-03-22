القوي العاملة تنظم دورة لريادة الأعمال للمستثمرين الجدد بسوهاج

تابع محمد سعفان وزير القوى العاملة دورة ريادة الأعمال للمستثمرين الجدد بالوحدات الصناعية بغرب جرجا التي تنظمها مديرية القوي العاملة بسوهاج بمركز التدريب المهني وتستمر حتي الخميس المقبل لـ 18 مستثمراً، بالإشتراك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ، وذلك فى إطار مبادرة “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ، ما يسهم فى تشغيل الشباب وتنفيذ مشروعات صغيرة لخفض معدلات البطالة.

وأوضح الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية أنه يتم في هذه الدورة تعريف المستثمرين بالخدمات المقدمة من المديرية في مجالات : السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل ، والحقوق والواجبات الواردة بقانون العمل 12 لسنة 2003 ، والتشغيل ، والتدريب المهني .

وأشار إلي أنه يتم أيضا التعريف بالخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات سواء كانت خدمات مالية أو غير مالية ، لافتا إلي أن أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها من قبل المستثمرين تتمثل في تصنيع وتشكيل المعادن ، وتصنيع الكابلات الكهربائية ، والعبوات البلاستيكية، وأقلام الرصاص من الورق ،والأدوات المنزلية البلاستيكية ، والمواد الغذائية ،وإعادة تدوير العبوات البلاستيكية ، والأعلاف.

حضر افتتاح الدورة نادر عبدالظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات ، وعبدالرحيم عثمان رئيس وحدة المشروعات الصغيرة بالجهاز، وإلهام السيد مدير إدارة التدريب المهني ، وأسامة عبدالرحمن مدرب معتمد بالجهاز.