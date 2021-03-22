الزراعة: القافلة البيطرية المجانية تختتم اعمالها في جنوب سيناء بفحص 1076 هجن في مضمار شرم الشيخ الدولي 

في إطار توجيهات السيد القصير واستصلاح الأراضي توجهت قافله بيطريه مجانية إلى محافظة جنوب سيناء من معهد بحوث التناسليات وبالتعاون مع معهد بحوث الصحه الحيوانيه ومعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطريه والهيئة العامه للخدمات البيطريه

وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية

وصرح د هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت خلال الفترة من ١٧ الي ٢١ مارس

ويأتي ذلك في إطار متابعة نتائج اجتماع السيد القصير وزير الزراعة مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال زيارة وزير الزراعة للمحافظة الشهر الماضي وتلبية لمطالب مواطني سيناء وقد قام فريق القافله بتشخيص المشاكل التناسليه وبأحدث التقنيات وعلاجها في الجِمال وذلك لأول مرة بالمحافظه وعمل العمليات الجراحيه العامه والتناسليه وعلاج الامراض الباطنيه وكذلك رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجيه وعلاج إصابات الجلد وتجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية وإرشاد الأهالي من البدو كيفية العنايه بالجمال ورفع كفاءتها وتقديم التحصينات اللازمه

وأضاف حسن انه تم أيضا على هامش القافله تدريب شباب الأطباء علي التقنيات الحديثه في مجال التناسليات وبالتعاون مع مديريه الطب البيطري وتسليمهم شهادات بذلك كما تم سحب عينات للوقوف علي الحاله المرضيه والوبائيه للحيوانات. كما فحص فريق القافله الجمال الوارده من الامارات والتابعه لمجلس مدينه شرم الشيخ والموجودة بمضمار الهجن بمنطقه السفاري وفحص الحاله الصحيه والتناسليه لها وتقديم البرامج العلاجيه لها. وقد بلغ إجمالي عدد الحيوانات ١٠٧٦ وعدد المستفيدين ٤٣٥ وفي نهاية القافله قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء واللواء محمود السوليه رئيس مدينه شرم الشيخ بتكريم اعضاء القافله البيطريه.