0.5% نقص في كمية المياه الجوفية العميقة والامطار ومياه البحر المحلاة والصرف المعاد استخدامها والمياه الجوفية السطحية عام 2019/2020 عن عام 2018/2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس مــن كل عام والذي اقرتــه الجمعية العامة للأمم المتحــدة منــذ عام 1992.

ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار ” تثمين الحياة ” ومن أهم هذه المؤشرات ما يلي:

• يعتبر نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه فى مصر حيث تبلغ حصتها منه55.5 مليارم3 تمثل 68.5% من جملة الموارد المائية عام 2019/2020، بينما تقدر كمية المياه الجوفية العميقة والامطار والسيول ومياه البحر المحلاة وكذا مياه الصرف المعاد اســــتخدامها والميــاه الجـوفية الســطحية بالدلتا بنحــو25.56مليارم3 تمثل 31.5%من جـمـلة الـمـوارد الـمـائية عـــــام 2019/2020 مقـابل 25.69 مليارم3عـام2018/2019 بنسبة نقص قدرها 0.5% .

ويشير التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للمياه بشأن رصد مؤشرات الهدف السادس من مؤشرات التنمية المستدامة إلى أنه مازالت 129 دولة ليست على المسار لتنفيذ المؤشر رقم 6-5-1 المعنى بدرجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في حين أن مصر كانت من أوائل الدول التي رصدت هذا المؤشر بدرجة تنفيذ إدارة متكاملة للموارد المائية بلغت 40%.

• بلغـــــت كمية الميـــــــاه المســــتهلكة في قطــــاع الزراعة 61.63مـليـــارم3عـــــــام2019/2020مــقابـل 61.65مليــارم3 عـام 2018/2019 بنسبة نقص 0.3%، بينـما بلـغـت كـــمية الميــــــاه المـســــتهلـكة فـي الــشــــرب 11.53 مــليـــارم3 عــام 12019/2020 مقابــل 10.70 مليـــــارم3 عـام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 7.8 % .

• بلغـت كميـة الميــاه النقية المنتجـة من الشـــركة القابضــة لميـــــاه الشــــرب والــصــــرف الصــــحـى 11 مليــــــــــارم

عــــــــــــام 2019/2020مــــــــــــقابل 8.98 مليـــــــــارم3

عـــــــــــام2018/2019بنســـــــــبة زيـــــادة قدرهـا 22.5% ،بينمـا بلغـت كمية المياه المباعة 8.5 ملـــيارم3عـام 2019/2020مقابل 6.41مليارم3عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 32.6%.