اتحاد أمهات مصر: الاتحادات الطلابية تخلق جيل قادر وواع لتقلد المناصب وخدمة الوطن

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الاتحادات الطلابية سواء في المدارس أو الجامعات هي التي تخلق شباب واع وقادر ومهيأ لتقلد جميع المناصب.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والكيانات الشبابية والأحزاب السياسية الحالية والسابقة هم في الأساس شاركوا في الانتخابات الطلابية سواء في مدارسهم أو جامعاتهم، وهذه التجربة دفعتهم لخوض الانتخابات بعد التخرج والدخول في الحياة العملية.

وأوضحت عبير موجهه حديثها لطلاب المدارس: “انتخابات اتحاد الطلاب لا تقل أهمية عن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مع الفارق بينهم، ولكن الانتخابات الطلابية هي التي تبني الطالب وتؤسسه وتجعله شخص مميز ويتمتع بمهارات داخل المجتمع الذي يعيش فيه ويستطيع خدمته وممارسة الديمقراطية بشكل صحيح ينعكس علي خدمة الوطن ويعود عليه بالنفع”، مطالبة أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بأهمية الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات.

والجدير بالذكر، انطلقت، أمس، فعاليات برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس بجميع المديريات والذى ينعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 مارس الجاري.

وأوضح أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إن برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية يأتى هذا العام تحت شعار (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمى) ضمن سياسة ونهج الوزارة وتطبيقها بشكل عملي.

ويتضمن البرنامج الزمنى لفعاليات إجراء العملية الانتخابية تعارف المرشحين لعضوية المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب الجمهورية، وانتخاب المكتب التنفيذى بالإضافة إلى فرز اللجنة المركزية لمحاضر التصويت وإعلان النتيجة، وطلبات ترشيح الأمين والأمين المساعد، ولقاء التعارف للمرشحين لمنصبي الأمين والأمين المساعد وعرض البرامج الانتخابية وإعداد بطاقات الانتخابات والتصويت وإعلان النتيجة.