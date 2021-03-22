استكمالاً لدعم جهود تحول منطقة شرق المتوسط إلى مركز إقليمي للطاقة

وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع شركة شل مصر اتفاقيتين جديدتين في منطقة حوض هيرودوت بالمياه العميقة في غرب البحر المتوسط، وهم امتيازي شمال مارينا وشمال كليوبترا البحرية، حيث تستحوذ شركة شل مصر، من خلال شركة بي جي دلتا ليميتد المملوكة للشركة بالكامل على نسبة 63% (القائم بالعمليات)، بالشراكة مع شركة نوبل انيرجي ايجيبت (شركة تابعة لشركة شيفرون) 27٪، وشركة ثروة للبترول 10%، حيث تغطي القطاعات الممنوحة مساحة قدرها 6477 كم مربع

تأتي هاتين الاتفاقيتين استكمالاً لاستراتيجية شركة شل بتركيز استثماراتها في مصر في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة بما يحقق تنمية متزايدة في سلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي، خاصة وأن مناطق امتياز غرب البحر المتوسط تعد من المناطق الواعدة

أعرب خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر عن فخره بتوقيع اتفاقيتين جديدتين في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة في منطقة غرب البحر المتوسط، وهو ما يؤكد خبرات شل الواسعة في الاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في المياه العميقة من خلال العديد من المشاريع الكبرى حول العالم

وأشار إلى أن الاستكشافات الجديدة تأتي متوافقة مع استراتيجية شل للتوسع في أعمالها بمشروعات الغاز في المناطق البحرية والمياه العميقة في مصر بما يحقق أهداف الدولة من التنمية المستدامة، حيث تكثف الشركة أنشطتها الاستكشافية المتعددة في كافة المواقع المصرية للمساهمة في تحويل المنطقة إلى مركز إقليمي للطاقة.

ومن المخطط أن يتم الحفر في منطقة غرب المتوسط خلال مرحلة الاستكشاف الثانية، والتي من المتوقع أن تبدأ خلال 3 سنوات من تاريخ التصديق لتستمر 3 سنوات. كما يتضمن إلتزام الشركة بالعمل في المراحل الاستكشافية الأولى استخدام تقنية المسح السيزمي، فضلاً عن عمليات الاستكشاف والتنقيب في المراحل اللاحقة

يذكر أن شركة شل نجحت في إنجاز العديد من الأنشطة المختلفة في مجال الاستكشاف والإنتاج بالمياه العميقة، فقد قامت مؤخراً بتوقيع اتفاقيات في منطقة الامتياز البحرية والمياه العميقة في منطقة غرب البحر المتوسط؛ القطاع الاستكشافي شمال رأس كنايس البحرية في حوض هيرودوت مع شركة توتال (القائم بالعمليات) وشركة ثروة للبترول وكوفبيك للاكتشافات البترولية. وفي منطقة البحر الأحمر استحوذت شل (القائم بالعمليات) على امتيازين في القطاع الاستكشافي 4 (Block 4) بالشراكة مع شركة مبادلة للبترول وشركة ثروة للبترول، والقطاع الاستكشافي 3 (Block 3) منفردة. كما انتهت من مشروع المرحلة 9ب بمنطقة امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا (WDDM)، هذا بالإضافة إلى الفوز بالمنطقتين البحريتين الجديدتين بدلتا النيل (المنطقتين 4 و6) التي حصلت عليهما شركة بي جي دلتا ليميتد – المملوكة بالكامل لشركة شل – بالشراكة مع بتروناس والذي تم الإعلان عنهما في 2018 ضمن المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للتنقيب على البترول والغاز بمشاركة عدد من الشركات العالمية، ويجرى بالفعل حالياً أنشطة استخدام تقنية المسح السيزمي لهما

وقد ساهمت تلك الاتفاقيات في زيادة مناطق الاستكشاف التي تعمل بها شل مصر ب12 ضعف منذ عام 2018 مؤكدة علي استراتيجية الشركة في التركيز علي مشروعات المناطق البحرية والمياه العميقة…”…طالعميقة.