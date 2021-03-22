سعفان يلتقي اتحاد المصريين في أوروبا .. ويشيد بمبادرة “سجل نفسك

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا ، وجمال عبد المعبود نائب رئيس الإتحاد ، وولاء مرسي المتحدث الرسمي للاتحاد ، وسلوي جمعة مسئولة المرأة بالإتحاد ، لبحث سبل التعاون مع الوزارة فى مبادرة “سجل نفسك” للمصريين العاملين بالخارج، وخاصة فى دول أوروبا ، ومعرفة الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال المبادرة .

فى مستهل اللقاء رحب الوزير بوفد الإتحاد ، مؤكداً أهمية مبادرة “سجل نفسك” بالنسبة للمصريين العاملين فى الخارج فى كل دول العالم ، مشددا علي أنه تم إطلاقها من أجل خدمة هؤلاء المصريين ، وليس لفرض أى استحقاقات عليهم ، وأن البيانات التي سيتم تجميعها من خلال قواعد البيانات هذه ستكون متاحة أمام كل الجهات الرسمية فى الدولة المصرية لتوفير الخدمات لهؤلاء العاملين فى دول العمل التي يعملون بها .

وأكد الوزير ضرورة إعداد بيان رسمي من اتحاد المصريين فى أوروبا ، يوضح فيه عضوية الاتحاد وأعدادهم ، ومجلس إدارته والخدمات التي يقدمها الاتحاد للمصريين العاملين فى الخارج .

وأشار الوزير إلي أن الوزارة تعمل على إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين فى الخارج منذ ما يقرب من 5 سنوات ، حتى يسهل التواصل معهم لتقديم كل الخدمات المتاحة لهم من الجهات الرسمية فى الدولة ، وحل مشكلاتهم ،وبناء جدار الثقة الذى إنهار فيما مضى بينهم وبين المسئولين ، واستحداث آليات جديدة من شأنها إعداد قواعد البيانات ، مشيراً إلى استعداد الوزارة التام التواصل مع أى جاليات أو اتحادات للمصريين العاملين فى الخارج والتى تسعى لخدمة أبناء الدولة المصرية فى دول العمل.

وقال الوزير: إن مبادرة “سجل نفسك” تم إطلاقها 12 مارس الجاري ، وبدأ المصريين العاملين فى الخارج بالتسجيل ، وهى الخطوة الأولى نحو إعداد قواعد البيانات لتلك الفئة ، ثم تقديم الخدمات المتاحة لهم ، والتواصل معهم فى حدوث أى مشكلة لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم فى أماكن العمل التي يعملون بها ، فى تعاون كامل مع سفارات وقنصليات مصر فى دول العالم والمصريين المتعاملين معها بشكل رسمي، مشددا علي أنهم رسول لباقي المصريين الموجودين فى تلك البلدان .

ودعا الوزير ، اتحادات المصريين فى الخارج فى مختلف دول العالم ، إلى الدعوة لمبادرة “سجل نفسك ” للمصريين العاملين فى تلك البلاد ، من خلال تلك الاتحادات ، وتكذيب الشائعات التى يتم تداولها من شرار النفوس ، فى كونها تفرض على المصريين استحقاقات إضافية ، وتوضيح الهدف الرئيسي منها وهو خدمة هؤلاء المصريين فى دول العمل والاستجابة لحل مشكلاتهم وتذليل العقبات أمامهم .

من جانبه شكر رئيس الاتحاد ، الوزير على حسن الاستقبال ، مؤكداً أهمية عمل وزارة القوى العاملة فى خدمة المصريين العاملين فى الخارج ، مشيدا بالمبادرات التي تطلقها من أجل صالح الدولة المصرية والعمال على وجه الخصوص ، لافتا إلي أنها يتردد صداها فى أنحاء دول العالم وخصوصاً مبادرة “سجل نفسك” للمصريين العاملين فى الخارج .

واستعرض عصام عبد الصمد دور اتحاد المصريين فى أوروبا مشيرا إلي أنه مجلس إدارته يتكون من 19 عضواً ، ولطالما سعى لخدمة المصريين العاملين فى دول أوروبا والعالم ، وأسهم فى أن يكون لهم حق التصويت والانتخاب فى المجالس المصرية ، والوظائف السيادية بالدولة ، بعدما ظلوا العديد من السنوات محرومين من هذا الحق ،كما أسهم فى إعداد الدستور المصري خاصة فى مادته 102 و 164 .

حضر الاجتماع من وزارة القوى العاملة ، إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزارة.