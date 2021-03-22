مصرللطيران تطبق الزي الرسمي الجديد لأطقم الضيافة الجوية 

بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم في تعميم ارتداء الزي الرسمي الجديد الخاص بأطقم الضيافة الجوية والتي أعلنت عنه الشركة في وقت سابق في إطار خطة تطوير الخدمات المقدمة وتحسين الصورة الذهنية لدي العملاء بما يليق بمكانة مصرللطيران الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعضو تحالف ستار العالمي.

و قد صرح الطيار/عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن اختيار الزي الجديد جاء مواكبا للسمة التجارية لعلامة مصرللطيران والوانها المميزة عبر السنين وقد جاءت هذه الخطوة تماشيا مع خطط تطوير خدمات الشركة بوجه عام وتحديث أسطول الطائرات الذي شهدته الشركة الوطنية مؤخرا وان التطوير الذي تم في مستوي الخدمات المقدمة للعملاء كان يقتضي تغيير في شكل ومظهر مقدمي الخدمة لتاكيد مفهوم التحديث لدي العملاء وفقا للأبحاث والدراسات المتخصصة .

وقد استقرت مصرللطيران مؤخرا على اختيار الزي الجديد الذي تم تصميمه وفقا لبيوت ازياء عالمية متخصصة في هذا المجال ليكون بديلا عن الزي الحالي الذي تم استخدامه منذ سنوات طويلة وقد لاقي الزي الجديد استحسان واعجاب كثير من العملاء والجمهور بمجرد ظهور اطقم الضيافة الجوية لمصرللطيران به في عدد من المناسبات والاحتفالات المختلفة التي شاركت فيها مصرللطيران .

ومن جانبها أضافت الاستاذة إيناس عصام رئيس قطاع الضيافة الجوية أن الشركة إعتمدت الزي الجديدللمضيفات والمضيفين الجويين بالشركة، وراعت مصر للطيران خلال تصميم الزي الجديد أن يكون من مواد عالية الجودة وتتحمل للرحلات طويلة الأمد والأجواء المختلفة وكذلك توفير الراحة وسهولة التحرك و تلائم مستوى التطوير فى الخدمة المقدمة للعملاء، كما أكدت أن الزي الجديد لايعكس صورة شركتنا فقط بل يعكس صورة مصر بلدنا الحبيبة ولذا كان لابد من التواصل مع كبري شركات الأزياء العالمية للخروج بتصميم مشرف للضيافة الجوية لمصر للطيران.