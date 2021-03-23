في إطار دورها الوطني والعلمي بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار الذي يقود منظومة تعليمة وتوعوية بارزة :الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحتفل بتخريج دفعة جديدة من دارسين كلية الدراسات العليا في الإدارة بالقاهرة.

في إطار دورها الوطني العلمي بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار الذي يقود منظومة تعليمة وتوعوية بارزة :الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحتفل بتخريج دفعة جديدة من دارسين كلية الدراسات العليا في الإدارة بالقاهرة.

إحتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يوم الجمعة ١٩ مارس ٢٠٢١ ، بتخريج دفعة جديدة من دارسين بكلية الدراسات العليا في الإدارة بفرع الأكاديمية بالقاهرة… حيث تخرج من هذة الدفعة ( ٣٣٤) خريجآ من جنسيات مختلفة “مصر – ليبيا – سوريا – المغرب” من الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال ” عربى / انجليزى” وماجستير إدارة الأعمال “اوتونوما” .

أقيم الحفل بحضور سعادة الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتوره منى قدرى عميد كلية الدراسات العليا بالقاهرة- مصر الجديدة.

اكد سعادة الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية حرصت على الإستثمار فى أبنائها الطلاب وذلك من خلال تقديم أعلى جودة تعليمية لإعداد كوادر بشرية مدربة ومؤهلة لسوق العمل مشيرآ أن الأكاديمية صرح علمى كبير تمتلك الإمكانيات المادية والبشرية التى جعلتها فى مكانة متميزة وسط الجامعات الدولية فى ظل دعم ورعاية سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية للأكاديمية.

وقال رئيس الأكاديمية ان الأكاديمية تحرص دائمآ على غرس الثقة في نفوس خريجيها والعمل على تعزيز وتطوير قدراتهم متمنيآ للخريجين التوفيق والنجاح وان يستمروا فى طلب العلم و مسجلا فخره وإعتزازه بأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والذين يبذلون كل جهد من أجل إستكمال مسيرة النجاح .

وأشار سعادة رئيس الأكاديمية أن تزامنآ مع مرور خمسين عامآ على إنشاء الأكاديمية العربية نجحت الأكاديمية فى مواكبة العصر وباحدث ما توصل إليه العلم وذلك بفضل ما ابرمته من إتفاقيات مع كبريات المؤسسات والجامعات فضلا عن الإعتمدات الدولية فى مختلف التخصصات التعليمية مؤكدآ أن الأكاديمية تمتلك الكليات والمنشأت التعليمية المتميزة والتى تم إنشائها وفقآ لأحدث المعايير الدولية بمقرها الرئيسى وافرعها المختلفة خاصة فرع العلمين والذى تم إنشائه مؤخرآ ويضم ثلاث كليات طب الأسنان ، و الذكاء الإصطناعى، والصيدلة وسيستقبل طلاب الدراسات العليا بداية من الفصل الدراسي القادم بمشيئة الله معربآ عن سعادته بإنشاء فرع مدينة العلمين والذى جاء إنشائه فى ظل رؤية الدولة المصرية فى التوجه نحو مدينة العلمين الجديدة خاصة وأن دولة المقر دعمت وأعطت الكثير للأكاديمية .

فى سياق متصل تم عرض فيلم تسجيلى خلال الحفل عن فرع الأكاديمية العربية بمدينة العلمين الجديدة وما يضمه الفرع من كليات ومنشأت ومعامل تعليمية.

وقبل ختام الحفل قام الخريجين بتقديم درع الخريجين لسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية تقديرآ لما يقدمه سعادته من دعم ورعاية لكافة الخريجين بالأكاديمية.