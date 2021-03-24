نوال السعداوي.. الجريئة التي راهنت على العقل والاستنارة

برحيل الروائية والكاتبة المصرية د. نوال السعداوي، أمس الأحد، عن عمر يناهز التسعين عاماً، بعد رحلة صراع مع المرض فقدت الحركة الثقافية المصرية والعربية واحدة من أهم الكاتبات العربيات خلال الخمسين عاما الماضية.. وتعد السعداوي من أكثر الكتّاب العرب إثارة للجدل؛ من خلال أعمالها الفكرية والأدبية والتي تجاوزت الأربعين مؤلفاً منها: «أوراق حياتي» و«مذكرات في سجن النساء» و«معركة جديدة في قضية المرأة» و«رحلاتي في العالم» و«الصورة الممزقة» و«تعلمت الحب» و«الأغنية الدائرية»و«كسر الحدود» و«امرأتان في امرأة» و«المرأة والصراع النفســـي» و«الخيـــط وعيـــن الحيـــــاة»و«مـــوت الرجـــل الوحيـد» و«الأنثى هي الأصل».. وغيرها من المؤلفات وبوفاة السعداوي تفتقد الساحة الأدبية والفكرية كاتبة من طراز رفيع، فقد كانت بحق واحدة من أكثـــر الشــــخصيات المثيرة للجـــــــــــدل، وقــــــد استطاعت أن تحــــــــرك الســـــــــــــاكن في الثقافة العربية، عبر مناداتهــا بتثقيـف ونهوض وتحرير نصــــف المجتمع، الذي عانى ولا يزال سلطة المجتمع الذكوري في كثير من بقاع العالم، ولعل في تمعن أقوالها وآرائها الثقافية والفكرية الكثيرة ما يسلط الضوء على كونها انحازت لتحرير الإنسان من كافة أشكال الظلم السياسي والاجتماعي فقد قالت على سبيل المثال: «لقد أصبح الخطر جزءاً من حياتي منذ أن رفعت القلم وكتبت، ولا يوجد ما هو أخطر من الحقيقة في عالم مملوء بالكذب».. هكذا هي السعداوي التي تنوعت كتاباتها بين الرواية والقصة والمسرحية والسيرة الذاتية، وحظيت باهتمام عربي ودولي كبير وقبل عدة أشهر من وفاتها، قالت السعداوي: «نحن نعيش فى زمن بلا حب، فكيف يكون الحب فى زمن بلا إنسانية، وهل الحب هو العلاقة بين الرجل والمرأة؟، فالحب هو أن يتواصل الناس مع بعضهم البعض، لكن هذا لا يحدث الآن، لكننا نجدأن العلاقات أصبحت تجارية بحتة مبينة على المصلحة، فكل من تاجر بالطب والأدب نجحوا، ولكن من لم يتاجر لم ينجح.

بدايات مبكرة

بدأت السعداوي الكتابة في سن مبكرة وأصدرت مجموعتها القصصية الأولى عام 1957، تحت عنوان «تعلمت الحب» وبعدها بعام أصدرت روايتها الأولى «مذكرات طبية» من وحي عملها؛ حيث تخرجت في كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1955،وتخصصت في الأمراض الصدرية، ومن خلال عملها طبيبة لاحظت المشاكل النفسية التي تعانيها المرأة، ومنذ تلك اللحظة أخذت في الدفاع عن قضية المرأة واعتبرتها قضية حياة بالنسبة لها؛ لذلك ساهمت عام 1981 في تأسيس مجلة المواجهة» والتي تعنى بالقضايا النسوية، وفي نفس العام تم اعتقالها مع عدد كبير من المثقفين المصريين وتم الإفراج عنها بعد رحيل الرئيس محمد أنور السادات. تعرضت السعداوي لحملات ضارية من التيارات المحافظة، ورفعت عليها عدة قضايا حسبة للتفريق بينها وبين زوجهـــا الروائي الراحل شــريــــف حتاتــــة، مما اضطرها للسفر خارج البلاد عام 1988، وقامت بالتدريـــس في جامعـــــة ديوك في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي جامعة واشـــــــنطن، وجامعـــــة الســــــــوربون وجامعـــــــــة كاليفورنيـــا، حتى عــادت إلى مصر مرةأخرى عام 1996 وبسبب آرائها الجريئة قام أحد المحامين برفع قضية لإسقاط الجنسية المصرية عنها في مايو/ أيار عام 2008، إلا أن محكمة القضاء الإداري قامت برفض الدعوى وفي عام 2020 اختارتها مجلة «تايم» الأمريكية ضمن قائمة 100 امرأة الأكثر تأثيرا في العالم، كرّست نوال السعداوي معظم كتاباتها للدفاع عن حقوق المرأة، كما اهتمت في أعمالها البحثية والفكرية بالاهتمام بشؤون المرأة، وكذلك شاركت في مؤتمرات عالمية خاصة بذلك، واختيرت عام 1979 مستشارة للأمم المتحدة في «برنامج المرأة في إفريقيا» وفي عام 1982 أسست «جمعية تضامن المرأة العربية، وقد نالت عدة جوائز عالمية منها جائزة «إيتانا » من سويسرا. «الشمال والجنوب» من المجلس.