رواية ستروبتوكين..الرواية الأولى لسعيد شحاتة

صدرت عن دار ميتا بوك للنشر والتوزيع رواية ستربتوكين التي تعتبر التخطوة الأولى في كتابة الرواية للشاعر سعيد شحاتة. والرواية تدور حول شاب مريض يستدعي ذكرياته وهو على فراش المرض… هذه الذكريات تكشف للمتلقي أزمات الطبقات السحيقة للمجتمع المصري… حيث تفشي الدجل والخرافات وتراجع دور العلم متمثلاً في طبيب القرية الذي لا يختلف كثيرًا في فكره عن السياق المجتمعي الذي يحيا فيه. اعتمد الكاتب في هذه الرواية على روح الدعابة حيث نجد العديد من المفارقات الضاحكة التي لم يسلم منها مجتمع المثقفين من خلال ما يطرحه على لسان شخصية الشاعر داخل الرواية. سعيد شحاتة من أبرز شعراء العامية أصدر عددا من الدواوين التي لفتت الانتباه إلى صوته المتميز. و حصل على العديد من الجوائز و التكريمات أهمها جائزة أحمد فؤاد نجم . وسعيد حامد شحاتة شاعر مصرى، من مواليد كفر الشيخ فى فبراير 1979، حصل على ليسانس آداب قسم لغة عربية، صدر له من دواوين “حاجات يامه 2003، كلام أخضر، حلمت بيه، ونسيت، 2010، طرح النهار على نخل فبراير 2012، و غيرها .