“أغلى نجوم السما لجل الحبيب ببلاش” لـ”مدحت العيسوي”

شعر

أغلى نجوم السما لجل الحبيب ببلاش

مدحت العيسوي

مجنون أنا ف حبك

بس مش أحمق

لجلك أعدي بحور

حتى لو ح اغرق

أنا شهريار جنتك

ولاَّ.. مجرد حد؟

فيه زيّ.. قبل وبعد

كفك صُغير شقي

بيعوم على إيدي

تتمسحي جوه

تخلي الحياه فراشات

والدنيا بالألوان

شوق الهوى الدوبان

شرط الهوى إنك …

ما تحسيبهاش

أغلى نجوم السما لجل الحبيب ببلاش

ف هواكي قلبى الكهل

ما تغطاش

حكم القدر ع البشر..

عيون تخُش عيون

يا واحة المجنون

قلبك جناين ورد متعراش

مافيش في دنيا الهوى..

يا حلوه شئ مضمون

حضنك مرافئ للبُعاد.

والبرد

تعريشه ضد الصهد

تملي جيوبهم بالبخور..

والمد.

وانا قلبى زي الطفل متشبث

ريقك ملبس

يازهرة البستان

شايف فى عين القمر..

قد عيني جنان

واغلى نجوم السما لجل الحبيب..

ببلاش

في هواكي قلبي الكهل..

ماتغطاش.