في إجتماع نقابي عربي في “الغزل والنسيج” :دور فعال للعمال العرب لمواجهة التحديات الراهنة

أكد رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ،الأمين العام للإتحادين “العربي”و”الدولي”للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم ،على أهمية الوحدة النقابية والعمالية العربية ،لمواجهة التحديات الراهنة ،مشيراً إلى ان شعار الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب –الذي يضم في عضويته معظم النقابات العربية –”قوتنا في وحدتنا”،هو الراية التي يجب أن يرفعها كل “العمال العرب” في الوقت الراهن لمواجهات التحديات،مشيداً بدور العمال العرب في الوقوف بجانب بلدانهم وقت المحن والأزمات والأوبئة في مواجهة دعاة الحروب والإحتلال والعدوان والإرهاب وغيرها من أفات العصر.

جاء ذلك خلال إستقبال عبدالفتاح إبراهيم لوفد عربي يضم الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن ،ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال سورية جمال القادري ،وذلك بمقر “النقابة العامة” أمس الثلاثاء.

وجرى خلال اللقاء رصد للتحديات التي تواجه العمال العرب خلال الفترة الراهنة ،وكذلك التباحث حول تفعيل طرق التنسيق بين الاتحادات والنقابات العربية ،والتركيز على ملف التدريب والتثقيف والتوعية للعمال لحثهم على المزيد من العمل والإنتاج ،وتعريفهم بحقوقهم المشروعة وواجباتهم،وكذلك دورهم في عملية التنمية ،بإعتبارهم جنود العمل والإنتاج ،وأعلن إبراهيم عن إستعداد “النقابة العامة” لرعاية ورشة عمل عربية يشارك فيها نقابيين عرب ،تحت مظلة الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .