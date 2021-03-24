محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير بغرب وشرق العاصمة

كتب منتصر النجار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية غرب مدينة كفر الشيخ، ومنها أعمال تطوير ورصف الطرق، واستكمال العمل بالمحاور الجديدة، كما تابع شارع صبري القاضي، والاتجاه الجديد للقادمين من سكة روينه، رافقه خلالها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وبحضور العميد سامح عزب، وكيل إدارة المرور كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بمحور سعد زغلول، وما يتم به من أعمال تدبيش تعقبها أعمال الرصف، كما تابع الأعمال الجارية بشارع 21 من أعمال تدبيش ورصف والانتهاء من الجزيرة الوسطى، كما تفقد تقسيم القضاة شرق كفر الشيخ