ضبط ٣٠٠ طن ملح خام مجهول المصدر بالشرقية

كتب : محمد يعقوب

كثف وزارة التموين من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين. قامت إدارة تموين بلبيس بحملة تفتيشية ورقابية علي المصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية .

وتم ضبط مخالفات متنوعة وتحرير · المحضر٧٤٤٩ ضد م . م .ا مدير مسئول لشركة مختصة لتكرير وتعبئة الملح وتم التحفظ على٣٠٠ طن ملح خام مجهول المصدر و٤عبوة يود مجهولة المصدر. · و المحضر٧٤٥٠ ضد هـ . ف.ع صاحب مصنع لتصنيع الزجاج والبلاستيك وتم التحفظ على مواد مستخدمة في عمليات التصنيع مجهوله المصدر وغير صالحة وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.