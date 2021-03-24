محافظة الاسكندرية تعلن حالة الطوارئ وغلق البوغاز لسوء الأحوال الجوية

كتب أحمد سلامة

أصدرت محافظة الاسكندرية بيانا صباح اليوم حذرت فيه من سوء الاحوال الجوية وأهابت بالمواطنين توخي الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وقد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. مشيرا إلى أن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة علي أوقات متقطعة ومناطق متفرقة من المحافظة. وشدد المحافظ علي جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

من جهة أخرى قررت هيئة ميناء الإسكندرية غلق بوغاز الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا نظرًا لسوء الأحوال الجوية وإرتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي وحرصاُ على الأفراد والممتلكات، وحتى تحسن الأحوال الجوية. ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد والإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.