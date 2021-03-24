رئيس جامعة سوهاج يشهد فاعليات المعسكر الدراسي الكشفي للتربية الرياضية

كتب عبد الحي عطوان

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، تدريبات المجموعة الثانية بالمعسكر الدراسي الكشفي لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، والتي تستمر في الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ مارس الجاري، وتقام على ملاعب الجامعة بمدينة الطالبات.

وخلال جولته أشاد رئيس الجامعة بمدي الإنضباط من جانب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال المعسكر والإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتاً إلي أهمية النشاط الكشفي في تنمية السلوك وغرس روح التطوع وحب العمل، وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة، وذلك تحت إشراف نخبة من المدربين والمتخصصين في المجالات المختلفة.

وأوضح الدكتور إبراهيم البرعي القائم بعمل عميد الكلية، أن المجموعة الثانية تضم ٢٢٥ طالب وطالبة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة، مضيفاً أن الفعاليات بدأت بطابور العرض وتحية العلم وإرتداء الطلاب الزي الكشفي، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الطلاب إلى ثلاث معسكرات فرعية ليقوموا بأداء أعمال الخدمة العامة بالمقر الجديد للجامعة. وأوضح الدكتور أحمد عبدالله أن البرنامج التدريبي للمعسكر تضمن عدد من الأنشطة الثقافية، الفنية، الرياضية، والإجتماعية، وكذلك في مجال التنمية البشرية وبنك المعرفة، ودوري المطعم وحفل السمر الكشفي، الأمر الذي يساهم في ربط الطلاب بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي .

وأضاف كل من الدكتور أشرف أبو الوفا والدكتور يحي ثابت، أنه تم تنفيذ محاضرات ولقاءات تثقيفية عن مكافحة الفساد والإدمان، وتنفيذ عدد من الأنشطة ومنها المشاركة في مبادرة “حياة كريمة” بقرى المحافظة، مضيفا أنه تم مراعاة التباعد الاجتماعي، وإجراء عمليات التطهير اليومي للأماكن المخصصة للمعسكر، وذلك حرصا علي صحة وسلامة جميع المشاركين بالمعسكر. والجدير بالذكر أن المجموعة الثالثة والأخيرة ستضم طلاب قسم الإدارة الرياضية والترويح وعددهم ٢٣١ طالب وطالبة، وسيستمر لمدة ٣ أيام في الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ مارس الجاري.