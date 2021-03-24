محافظ الفيوم ووفد وزارة الخارجية يبحثان إعادة تشغيل مكتب التصديقات

كتب: عبد الحي عطوان

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفداً من وزارة الخارجية ضم السفير حداد عبدالتواب الجوهري نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والأستاذ سلامة على مدير عام مكاتب التصديقات، والأستاذ محمد نجيب الشاذلي مدير مكتب تصديقات الديوان، لبحث آليات إعادة تشغيل مكتب تصديقات الخارجية بالمحافظة الذي تم إغلاقه منذ عدة سنوات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم. أن اللقاء تناول استعراض كافة الأسباب التى أدت إلي غلق مكتب تصديقات الخارجية بالفيوم الذي تم افتتاحه فى عام 2016، وكذلك بحث آليات إعادة تشغيله من جديد، ليقدم المكتب كافة الخدمات القنصلية، تسهيلاً على المواطنين في توثيق الأوراق والمحررات الرسمية، بدلاً من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة. وأضاف المتحدث الرسمي، أن المحافظ استعرض الأماكن التي وفرتها المحافظة كأماكن بديلة يمكن استخدامها كمقر لمكتب تصديقات الخارجية بالمحافظة، أحدها داخل ديوان عام المحافظة، والآخر بعمارة الإيواء المواجهة لمبني الأحوال المدينة بمنطقة التدريب بكيمان فارس بمدينة الفيوم، بعد إعادة إحلال العمارة وإنشاءها من جديد بشكل معماري متكامل، فضلاً عن المقر الرئيسي لمكتب التصديقات الكائن بشارع الجمهورية “شارع البحر”.

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على إعادة تشغيل مكتب تصديقات الخارجية من جديد، تيسيراً علي المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم من مشقة السفر إلي القاهرة أو إلي المحافظات المجاورة، حيث سيتيح المكتب توثيق كافة المحررات الرسمية الصادرة من جميع الجهات. وأضاف “الأنصاري” أن المحافظة لا تألو جهداً في تقديم كافة سبل الدعم اللازم للارتقاء بكافة الخدمات بمختلف القطاعات، لافتاً إلي أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم. فيما أعلن نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن عدد المكاتب التابعة لوزارة الخارجية والتي تم افتتاحها بمختلف المحافظات يبلغ 29 مكتباً، لافتاً إلي حرص الوزارة على فتح مكاتب لها بكافة المحافظات للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمة، موضحاً أن مكتب تصديقات الفيوم الذي يجري الآن الإعداد لإعادة تشغيله، لن يكون مكتباً للتصديق والتوثيق فقط بل سيقدم كافة الخدمات القنصلية، وسيكون حلقة وصل بين المحافظة ووزارة الخارجية. وعقب اللقاء قام وفد وزارة الخارجية، يرافقهما سكرتير عام المحافظة، بتفقد المواقع الثلاثة التى طرحها محافظ الفيوم، للوقوف على أحدها كمقر أساسي لمكتب تصديقات الخارجية، لتجهيزه بالأجهزة والأثاث اللازم وأماكن انتظار المواطنين، تمهيداً لافتتاحه وتشغيله فى القريب العاجل.