جامعة سوهاج تكرم أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي السادس لشباب الباحثين

كتب: عبد الحي عطوان

كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي السادس لشباب الباحثين، الذي عُقد ١٠ مارس الجارى بمشاركة ٢٢ جامعة مصرية عربية وأجنبية، وذلك بقاعة كبار الزوار بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، وبحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، الدكتورة صباح صابر مقرر المؤتمر، ونخبة من الأساتذة أعضاء اللجنة التنظيمية. وفي بداية اللقاء قدم الدكتور أحمد عزيز خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر علي كل مابذل من جهد متواصل وعمل دؤوب تمثل في لجنة عملت كفريق واحد بل أسرة واحدة لإنجاح فعاليات المؤتمر، معرباً عن سعادته بالصدي الكبير الذي حققه المؤتمر وخروجه بصورة مشرفة تليق باسم الجامعة، ومشيداََ بالمجهود المتميز في استقطاب الخبراء والأساتذة المتخصصين وكوكبة شباب الباحثين وماطرحوه من أوراق عمل بلغت ٢٧٧ ورقة بحثية في عدة مجالات مستحدثة ساهمت في تحقيق أهداف المؤتمر، خاصة ماتم نشره من أبحاث بالمجلة العلمية الذي تخطي عددها ١٠٠ بحث في مجالات العلوم الأساسية، الإنسانية، الطبية، والهندسية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في المؤتمرات القادمة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سليمان، على أن نجاح فعاليات المؤتمر يرجع إلى الدعم الكبير من رئيس الجامعة الذي لم يبخل ابدأ في توفير كافة التسهيلات والإمكانيات اللازمة لخروج المؤتمر بشكل متميز، بالإضافة إلى التجانس والتفاهم بين أعضاء اللجنة المنظمة الذي استمر على مدار عدة أشهر من العمل المتواصل وأدي إلى نجاح الفعاليات بشكل فاق التوقعات. وأوضحت الدكتورة صباح صابر أن اللقاء تناول أيضاً مناقشة النواحي الإيجابية والسلبية التي لوحظت خلال المؤتمر، حيث تم تبادل الأفكار ووجهات النظر وطرح عدد من المقترحات للاستعانة بها في المؤتمر القادم، مضيفة أنه في نهاية اللقاء كرم رئيس الجامعة القائمين على تنظيم المؤتمر والتقاط صور تذكارية معهم.