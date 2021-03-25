مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس…وتعليق حركة الملاحة مؤقتاً

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر ١٥1 ترقيم قناة.

وأوضح أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور ١٣ سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة بمشيئة الله.

شملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة ١ بقوة شد ١6٠ طن.