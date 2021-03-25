وزير الطيران المدني يكرم الأمهات المثاليات ويشيد بدور المرأة في خدمة قطاع الطيران

تحت رعاية وبحضور الطيار محمد منار وزير الطيران المدني نظمت اليوم اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران المدني احتفالية بمناسبة ” عيد الأم ” لتكريم عدد من الأمهات المثاليات العاملات بديوان عام الوزارة وسلطة الطيران المدنى وذلك في أجواء يسودها البهجة والسرور ومع الاحتفاظ بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى ،، حضر الاحتفال الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ولفيف من قيادات الوزارة .

وفى بداية الاحتفال،ألقى الطيار محمد منار وزير الطيران كلمته التى أعرب فيها عن سعادته بمشاركته للأمهات المثاليات بوزارة الطيران لهذا التكريم وتواجده معهم،مشيدًا بأجواء الاحتفال ومشاعر الفرحة والسرور التي لمسها في عيون كل الأمهات المكرمات وأسرهم وكذا زملائهم المشاركين لهم في هذا التكريم وفخرهم بكونهم ينتمون لهذا المرفق الحيوى الهام، مضيفًا أن الأم المصرية ملهمة الكفاح والتضحيات وصانعة الأجيال فهى من أنجبت حماه الوطن البواسل الأقوياء، وهى من تترك أثرًا واضحًا بإنتاجها وعملها الفعال، مؤكدا على أن قطاع الطيران يذخر بالعديد من النماذج المشرفة اللاتى يمثلن رموزًا مضيئة بما يتركونه من بصمات واضحة في مختلف المجالات بقطاع الطيران.

كما أثنى سيادته على الدور الفعال اللاتى يبذلوهن ولإخلاصهن فى عملهم حيث أن تكريمهن اليوم يعد حق واجب نحوهم وذلك لحرص وزارة الطيران على الاهتمام بحقوق المرأة العاملة والسعى الدائم نحو تعزيز وتدعيم دورها الفعال فى منظومة الطيران المدنى .

ومن جانبه توجه الأستاذ أيمن خضر رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران بالشكر والتقدير لمعالى وزير الطيران على رعايته لهذه الإحتفالية وقيامه بتكريم الأمهات المثاليات وأشاد بما توليه وزارة الطيران من اهتمام كبير للمرأة العاملة وإيمانها بالدور الهام اللاتى يقمن به داخل قطاع الطيران فهن حجر الأساس وراء دفع عجلة التنمية والنهوض بمنظومة العمل وطرح الأفكار التي تحقق الصالح العام للأسرة والمجتمع بأكمله.

وخلال الاحتفال قام وزير الطيران بتسليم الأمهات المثاليات المكرمات شهادات تقدير تعبيرًا عن اهتمام الوزارة لهن ولدورهن التنموى الفعال في قطاع الطيران المدنى .

كما تضمنت الاحتفالية أجواء مبهجة مليئة بالسعادة والفرح، حيث تم عرض فيديو وصور للأمهات المثاليات المكرمات .

وفى نهاية الاحتفال تم إلتقاط صورة تذكارية للأمهات المثاليات وأسرهم مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى.