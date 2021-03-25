رئيس جامعة سوهاج: منح هيئة فولبرايت تشمل برامج الدراسات العليا

كتب: عبد الحي عطوان

إجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مع الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، ورحيم ميخائيل مسئول البرامج بالهيئة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بقاعة مجلس الجامعة بمقرها القديم، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، الدكتور محمود أبو العز مدير مركز الخدمات الإليكترونية والمعرفية، الدكتور محمد أبو الحسن مدير وحدة التدريب، الدكتور إسلام الشيخ مدير وحدة إدارة المشروعات وعدد من أعضاء هيئة التدريس عبر الانترنت.

وأكد رئيس الجامعة أن التعاون مع الهيئة يساهم في تعزيز وتنمية مهارات الخريجين، وخلق فرص لتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بين الطلاب من الجانبين، مضيفاً أن الاجتماع استهدف توضيح أنواع المنح وتخصصاتها وكيفية التقدم لها، مشيراً إلى أن المنح تشمل برنامج الدراسات العليا لطلبة الماجستير، برنامج إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، برنامج إجراء الأبحاث وجمع المادة العلمية لطلبة الماجستير والدكتوراه بالجامعات، أيضاً برنامج الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والاستعراضية، برنامج الدراسات الإسلامية، البرنامج المخصص لمدرسين اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى برنامج إعداد القادة واكتساب الخبرات المهنية، موضحاً أنه تم شرح كيفية التقدم للحصول على المنح الممولة من هيئة فولبرايت بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تتيح للمتقدمين فرص الدراسة بها، كما تم استعراض نموذج التقدم وكيفية ملئ البيانات وكيفية كتابة المقترح البحثي.

وقالت الدكتورة ماجي نصيف، أن الهيئة أنشئت عام ١٩٤٦ وتهدف إلى توفير تبادل ثقافي بين الأمريكيين والدول الأخرى، حيث توجد فروع لها في ١٦٠ دولة، وقد أتاحت فرص تدريب لعدد ٧٠٠٠ شخص بشرط إتقان اللغة الإنجليزية إتقاناََ تاماََ، وأيضا جودة الابليكيشن ومطابقته للشروط.