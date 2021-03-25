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نقيب الفلاحين: انخفاض المساحات المنزرعة بفول الصويا بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج

كتب جريدة الأهالي
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جريدة الأهالي
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